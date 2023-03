Apple sta lavorando al primo Touch ID sotto il display

In queste ore apprendiamo che Apple sta lavorando ad una nuova generazione di Touch ID; nel prossimo futuro infatti, potremo vedere finalmente il primo smartphone della mela con fingerprint in-display.

Cosa sappiamo del sensore Touch ID di Apple?

Come ribadito in più occasioni, Apple intende rinnovare la tecnologia del suo sensore per le impronte digitali. Secondo una nuova indiscrezione, la mela sarebbe intenzionata a reintrodurre il Touch ID ma in chiave innovativa all’interno del primo iPhone “all-screen”. Probabilmente, sostituirà il Face ID o, magari, potrebbe affiancarlo e quest’ultimo potrebbe diventare UD (under screen).

Di fatto, torniamo indietro di qualche giorni; Apple ha brevettato un Touch ID che funziona sotto lo schermo combinando la tecnologia ad infrarossi a onde corte con un inedito sistema di imaging ottico. In poche parole, quando l’utente inserirà il dito per lo sblocco biometrico, determinerà anche il pattern delle vene, il livello di ossigeno presente nel sangue e molto altro ancora.

Questo rumor però contrasta un precedente leak che prevedeva l’abbandono totale da parte dell’azienda verso questa tipologia di funzionalità. Ci sono stati rapporti – provenienti da fonti attendibili – che suggeriscono che Apple abbia perfino fatto delle prove con degli esemplari di iPhone 13.

Nelle notizie correlate, Ross Young, analista di DSCC, suggerisce che vedremo una versione “all screen” di iPhone nel 2026. Sarà iPhone 17 Pro il primo melafonino next-gen completamente “liscio”, come abbiamo avuto modo di apprendere. Sarà vero?

Intanto, su Amazon, l’attuale ammiraglia iPhone 14 Pro da 128 GB e in colorazione nero siderale si porta a casa con 1179,00€. Non era mai sceso a questo prezzo il dispositivo di Cupertino, perciò vi invitiamo a sbrigarvi se siete interessati; l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. A questo prezzo infatti, il telefono potrebbe andare a ruba. Inoltre, la consegna è celere e gratuita.

