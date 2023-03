Apple sta lavorando ad un device foldable

Apple sta lavorando ad un pannello foldable per un futuro device. Ad oggi non ci è dato sapere se sarà un iPad o un iPhone, ma qualcosa ha iniziato a muoversi.

Cosa sappiamo del pieghevole di Apple?

I foldable stanno diventando sempre già mainstream oramai. Quasi tutti i brand Android si stanno cimentando in gadget con schermi pieghevoli. Vediamo tantissime soluzioni differenti, da quelli di Samsung a quelli di Motorola, per passare poi alle soluzioni di Honor, Huawei, Vivo, OPPO e Xiaomi. C’è un unico grande difetto: lo schermo OLED flessibile di questi articoli è ancora troppo fragile e si può danneggiare con facilità, anche con una minima pressione. Ecco che quindi oggi apprendiamo che Apple sta studiando un sistema di protezione per pannelli foldable; verosimilmente, lo vedremo nel primo pieghevole della compagnia.

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino ha appena depositato una domanda di brevetto presso l’USPTO. Il progetto si chiama “Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection”. L’idea alla base è quella di utilizzare dei sensori specifici all’interno dei display arrotolatili o pieghevoli. In questo modo, se il dispositivo dovesse cadere, i sensori potrebbero chiudere o ritrarre la porzione di display per prevenire l’eventuale rottura.

Fra le altre cose, dal patent leggiamo che la compagnia ha sviluppato un sistema per piegare lo schermo con un angolo inferiore ai 180 gradi per proteggere maggiormente il tutto.

Ora che abbiamo letto questo, ci domandiamo: “quando arriverà il primo pieghevole di Apple”? Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, non vedremo un gadget simile prima del 2025. Secondo voi?

