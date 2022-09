Apple si sta preparando per il debutto dei nuovi MacBook Pro

Stando a quanto si apprende, sembra che i fornitori dell’azienda di Cupertino si stiano preparando per il debutto dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori rinnovati (M2 Pro e M2 Max). Ad ottobre, come si vocifera, potrebbe esserci un evento speciale dedicato proprio a queste macchine da lavoro.

MacBook Pro 14 e 16″ (2022): cosa sappiamo ad oggi?

Secondo il portale di DigiTimes infatti, i fornitori della catena di approvviggionamento di Apple pare che siano pronti per le spedizioni dei nuovi computer laptop di punta dell’azienda. Intanto però, la produzione di quelli attuali pare che stia rallentando drasticamente. Allo stesso modo, sembra che la produzione di AirPods Pro (201) sia ormai agli sgoccioli, proprio in virtù del fatto che stanno arrivando sugli scaffali i modelli di seconda generazione.

Come tutti sappiamo, l’azienda di Cupertino dovrebbe mostrare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max in un keynote autunnale di metà ottobre. Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, ha detto che la mela sta pianificando l’evento per il prossimo mese e pare che questo sarà dedicato esclusivamente al nuovo iPad (2022) di decima generazione e ai PC premium del marchio.

Cosa ci aspettiamo da questi portatili?

Difficile dirlo, anche perché i modelli attuali sono ancora eccellenti. Ad essere onesti, non vediamo un singolo motivo per il quale si debba già assistere al lancio delle iterazioni successive. Ad ogni modo, i chip M2 Pro e M2 Max, tra l’altro, dovrebbero essere basati sul nodo architettonico a 5 nanometri, come M1 Pro e M1 Max. C’è molta confusione in merito, staremo a vedere. Sicuramente ci aspettiamo un Mac Mini con M2, un iPad Pro 11 e 12.9″ con M2 e un Mac Pro con SoC mai visti prima.

Intanto, su Amazon troviamo il MacBook Pro da 14″ dello scorso anno a soli 1916,10€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.