Apple si sta concentrando sull'iPad OLED e non sull'iPad pieghevole

Apple potrebbe star investendo la maggior parte delle risorse nella realizzazione di un iPad con schermo OLED; al contrario, lo sviluppo dell’iPad pieghevole sembra esser stato messo al secondo posto, ma non solo. Pare quindi che la compagnia sia più intenzionata a portare la tecnologia di visualizzazione che c’è su iPhone e Apple Watch anche sui tablet e i computer di fascia alta. Lo riporta il giornale di Nikkei Asia.

Apple sta investendo negli iPad e nei MacBook con schermo OLED

Secondo quanto si legge in rete, si prevede che Apple introdurrà l’OLED sugli iPad Pro del 2024 visto che poi, di seguito, toccherà anche ai portatili di fascia alta. Asia Nikkei ha confermato queste notizie poche ore or sono, citando fonti vicine alla questione. Anche il primo MacBook con display OLED è prossimo al lancio, ma per questo dovremmo attendere la seconda metà del 2025.

Di contro però, sembra che la compagnia di Tim Cook stia perdendo sempre più l’interesse verso un potenziale iPad pieghevole; questo dispositivo infatti, dovrebbe arrivare sul mercato solo dopo la completa transizione dei gadget all’OLED. Ergo, il foldable non è nei piani principali della società. Ad ogni modo, ad oggi non c’è una linea temporale ben precisa per il rilascio di un articolo simile. Questa serie di rapporti provengono da tante fonti affidabili e sono tutti coerenti fra loro; tutti concordano anche nel fatto che Apple vuole lanciare prima un iPad pieghevole e solo dopo, un telefono con display richiudibile.

Nelle notizie correlate vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Pro (2022) con M2, 128 GB, modem Wi-Fi al prezzo speciale di 989,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È uno dei tablet più potenti che vi siano sul mercato, leggero ma estremamente performante visto che dispone di un processore di classe desktop: con questo prodotto si può montare un video in 4K, si può fare post produzione fotografica e molto altro ancora. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. A questo prezzo è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.