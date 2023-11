Apple rinnoverà tutta la sua line-up di iPad il prossimo anno

Apple pare che abbia intenzione di aggiornare la sua line-up di tablet il prossimo anno. Non vedremo solo dei modelli “Pro” rinnovati ma ci saranno nuovi modelli per ogni fascia di prezzo. A dirlo, il noto Mark Gurman di Bloomberg. Vedremo quindi perfino un mini di settima generazione? Chi può dirlo; di sicuro è un rumor interessantissimo che apre le porte ad un nuovo scenario.

iPad: tutte le notizie sui modelli in arrivo

Andiamo con ordine: Gurman ha ribadito che non ci sono stati in questi mesi, nuovi iPad o AirPods nonostante ci troviamo alle porte della stagione dello shopping. Nel corso della sua newsletter ha scritto:

Apple avrebbe potuto provare a lanciare più nuovi prodotti, ma gli iPad e gli AirPod rinnovati non sono ancora pronti. L’azienda prevede di aggiornare l’intera gamma di iPad nel corso del 2024. Il prossimo anno arriveranno anche nuovi AirPod di fascia bassa, seguiti da un modello Pro aggiornato nel 2025.

In poche parole, è la prima volta – dopo circa tredici anni – che non vediamo un tablet di nuova generazione nel corso dell’anno solare. Ciò non accadeva dal 2020. Sembra probabile che Apple voglia aggiornare tutti i modelli nel corso del 2024. Ripercorriamo adesso gli ultimi upgrade visti in commercio:

iPad Pro 11 e 12.9″: ottobre 2022;

iPad base: ottobre 2022;

iPad Air: marzo 2022;

iPad mini: settembre 2021.

Secondo una roadmap approssimativa, Gurman ribadisce che gli iPad di fascia bassa e quelli di fascia media verranno aggiornati a marzo del prossimo anno. I Pro invece, rispettivamente da 11 e 13″, arriveranno verso l’autunno e godranno del SoC M3 e dello schermo OLED. Il nuovo Air potrebbe ricevere l’M2 mentre il mini il chip che abbiamo in iPhone 15 (e che abbiamo visto in iPhone 14 Pro), l’Apple Bionic A16.

