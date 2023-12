Apple rilascia la nuova beta di iOS e iPadOS 17.2: cosa c'è di nuovo?

Apple ha appena rilasciato agli sviluppatori la nuova beta (parliamo della quarta) di iOS 17.2 e iPadOS 17.2. C’è anche la Beta pubblica per utenti consumer; gli interessati possono scaricarla dal sito ufficiale così da testare in anteprima le features in arrivo a breve. Questa iterazione del firmware arriva due settimane dopo la terza beta.

iOS 17.2: tutte le novità dell’ultima beta di Apple

Come si fa per scaricarla? Semplicissimo: gli sviluppatori e gli utenti interessati dovranno iscriversi al sito ufficiale della mela oppure andare nell’app Impostazioni del proprio device, cliccare su “aggiornamento software” e pigiare su “Aggiornamenti beta”; a questo punto si potrà effettua il download del firmware. Ovviamente serve un ID Apple associato ad un account programmatore.

La più grande novità di iOS 17.2 è sicuramente l’app Journal (Diario, da noi), molto utile per registrare attività e pensieri quotidiani; potrete scrivere i vostri pensieri, le vostre riflessioni, ma non solo. All’interno del software troverete suggerimenti per argomenti basati sulla musica che ascoltate, sui luoghi visitati o sulle persone con cui uscite. Si possono allegare immagini, registrazioni vocali, informazioni sulle posizioni e non solo.

Nell’applicazione Apple Music invece, arriva la playlist “preferiti” che contiene tutti i brani che andiamo a metter, di volta in volta, nei preferiti ed è presente, finalmente, il supporto per le playlist collaborative.

Dulcis in fundo, si potranno utilizzare gli adesivi per rispondere ad un iMessage premendo a lungo su una bolla presente nell’app Messaggi e arriva anche l’opzione per impostare il traduttore rapido con il pulsante “azione” di iPhone 15 Pro e Pro Max. Concludiamo il log delle novità con i nuovi widget Meteo e Orologio.

Intanto, se volete fare un buon affare, sappiate che iPhone 15, nella sua iterazione nera e con 128 GB di memoria interna, costa solo 899,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

