Apple prevede di dotare i nuovi MacBook del modem Cellular (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple voglia dotare i nuovi MacBook del futuro del modem Cellular interno. Questo dovrebbe consentire agli utenti di attivare piani dati in abbonamento con eSIM virtuali o SIM fisiche, al pari di quanto si ha oggi con alcune interazioni di iPad o Apple Watch.

Non di meno, grazie ad un rapporto di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, pare che l’OEM di Cupertino stia lavorando per costruire un modem personalizzato da inserire dei laptop del futuro. Attenzione però: questa novità potrebbe giungere sul mercato non prima del 2028.

MacBook con modem Cellular: tutto quello che sappiamo

Di fatto si legge che Apple sta lavorando al modem “home-made” sin dal 2018; l’obiettivo di Tim Cook è quello di allontanarsi dalla casa rivale americana, Qualcomm, che attualmente detiene il monopolio nel settore. Infatti, tutti i modem LTE e 5G presenti nei device della mela sono realizzati dal chipmaker statunitense. Tuttavia leggiamo che i tempi di lancio di questo suddetto articolo sono slittati in più occasione; si parlava di un debutto previsto per il 2026 ma ora questa data pare che sia stata posticipata di altri due anni. Il 5G “made by Apple” non è destinato a giungere solo sui telefoni, ma arriverà anche su altri terminali: tablet, orologi e perfino computer.

All’interno della sue newsletter Power On, Gurman ha affermato che Tim Cook mira a integrare un modem sviluppato in casa all’interno dei SoC (System on a chip) del futuro. Di conseguenza, presto vedremo dei MacBook con connettività Cellular integrata. Si legge:

“(la compagnia) probabilmente avrà bisogno di altri due o tre anni per inserire quel chip nelle versioni cellulari di Apple Watch e iPad – e del Mac, una volta che il componente sarà integrato nel system-on-a-chip dell’azienda”.

Voi cosa ne pensate? Lo trovereste utile un portatile con connettività stand-alone? Nelle notizie correlate, se volete il nuovo MacBook Pro (14″) con M3 Pro, in colorazione “argento”, costa 2599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.