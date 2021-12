Apple presenta le "nuove" Beats Studio Buds

Apple ha appena annunciato le Beats Studio Buds in edizione limitata per celebrare il capodanno lunare che fa parte del calendario adottato dai paesi asiatici come la Cina. L'edizione speciale presenta un design rosso e oro. Non crediamo che arrivino anche da noi, però sono veramente belle in questa colorazione.

Beats Studio Buds by Apple: un'esclusiva dei mercati asiatici

I Beats Studio Buds sono già disponibili in rosso, ma l'edizione speciale del capodanno lunare viene fornita con strisce dorate che rappresentano la stampa di una tigre, poiché il 2022 sarà “l'anno della tigre”. Secondo l'azienda, il prodotto sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° gennaio 2021.

Festeggiamo il capodanno lunare con i Beats Studio Buds in edizione speciale. In omaggio all'anno della tigre, le gemme presentano un design tutto rosso con accenti di stampa tigre dorata. Nei negozi a partire dal 1 gennaio!

Gli auricolari del sub brand di Apple presentano un design in-ear, True Wireless Stereo, simile agli AirPods Pro di Apple. Sono dotati di cancellazione attiva del rumore, gommini sostituibili, di un'autonomia di 8 ore e del Bluetooth di classe 1 per l'associazione rapida con dispositivi iOS e Android.

Sebbene non ci siano dettagli sui costi, è probabile che l'edizione limitata avrà lo stesso prezzo dei normali Beats Studio Buds, che costano 149,95€ sul sito ufficiale, ma potete trovarli a meno su Amazon. Un esempio? Ecco qui: 119,00€.

L'introduzione dei Lunar New Year Studio Buds segue l'annuncio di un AirTag in edizione limitata in Giappone con l'emoji di una tigre, anche per celebrare anch'esso l' ‘”Anno della Tigre”.