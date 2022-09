Apple potrebbe scegliere la tecnologia Hybrid OLED per i nuovi iPad

Stando a quanto si legge in rete in queste ore, sembra che Apple voglia adottare la nuova tecnologia Hybrid OLED per i futuri iPad di fascia alta. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il portale di The Elec. Sembra che i piani della mela siano cambiati all’ultimo e che abbia scelto di sposare la nuova feature per i tablet Pro prossimi al debutto.

Giusto per chi non lo sapesse, l’Hybrid OLED combina degli elementi che derivano dagli OLED rigidi con quelli flessibili. Si dice che l’azienda di Cupertino sia stata sempre riluttate in questi anni sull’adottare la tecnologia OLED classica che usa sui suoi iPhone. Il motivo è uno e uno solo: più i pannelli diventano grandi, più tendono ad “accartocciarsi”. Alleghiamo di seguito una frase tradotta dal coreano dalla fonte:

Quando si è saputo che Apple prevede di applicare l’OLED ibrido al primo iPad Pro, l’industria ha ipotizzato che la causa fosse la riduzione dei costi.

iPad con tecnologia Hybrid OLED: tutto quello che sappiamo

Ma per quale motivo la società di Tim Cook avrebbe preferito questo OLED ibrido? Pare che a farla da padrone sia stato il costo degli stessi. Un funzionario di un’azienda che collabora con Apple ha riferito:

Apple odiava il fatto che una parte dello schermo del prodotto potesse apparire raggrinzita agli occhi dell’utente quando si utilizzava un OLED flessibile. iPhone OLED ha uno schermo da 5-7 pollici, quindi queste caratteristiche non sono ben rivelate, ma è relativamente evidente nei prodotti IT a grande schermo (10-20 pollici)..

Questa feature ibrida impiegherà ancora un anno prima che venga perfezionata del tutto; prima di vederla in un iPad dovremmo aspettare perlomeno il 2024, stando a quanto afferma un rapporto. Fra le altre cose, si apprende che Samsung Display e LG Display stiano sviluppando dei substrati di vetro ultrasottili dallo spessore super contenuto (solo 0,2 mm); potremmo vederli con questo nuovo OLED.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere questi rumor con " un pizzico di sale".

