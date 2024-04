Apple Music su tutti i dispositivi con 1 mese GRATIS

Un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni ti sta aspettando. Con Apple Music hai tutto questo e molto di più. Abbonati subito, per te 1 mese gratis. Si tratta di un servizio completo dedicato al tuo intrattenimento per garantirti accesso a tantissimi brani di ogni genere musicale da ascoltare ovunque tu sia grazie alla sua app multi-device.

Installala su tutti i tuoi dispositivi. Non è compatibile solo con quelli Apple, ma la trovi anche per dispositivi Android e PC oltre che console come PlayStation e Xbox. È disponibile anche per dispositivi Samsung, LG Smart TV, Alexa, Sonos e Google Nest. In pratica hai le tue playlist disponibili dove vuoi e non per forza solo su device di Casa Cupertino. Niente male vero?

Apple Music: la soluzione per vivere la musica

Con Apple Music vivi la musica davvero. A tua disposizione hai oltre 100 milioni di canzoni tra novità e classici. In questo ci sono anche 30mila playlist tutte da ascoltare. Puoi creare le tue playlist con i brani che ti piacciono di più e dedicate a ogni occasione come viaggio, lavoro, sport, allenamento, risveglio, buonanotte e altro ancora. Fai viaggiare la tua fantasia, ma prima abbonati subito, per te 1 mese gratis. Te ne innamorerai e non potrai più farne a meno.

Oltre a un catalogo davvero importante e ampio hai anche una qualità audio pazzesca. Goditi la tua musica preferita con la tecnologia Audio Spaziale, per sentirti sempre al centro con suoni che arrivano da ogni lato coinvolgendoti in prima persona. Canta seguendo il testo in tempo reale, come fosse un Karaoke, grazie ad Apple Music Sing. Scegli quali brani scaricare sul tuo dispositivo per averli disponibili offline anche quando non hai una connessione dati disponibile.