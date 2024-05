Apple Magic Mouse: a meno di 80€ è il miglior gadget per il tuo Mac

Se hai da poco comprato un Mac e stai cercando le periferiche migliori per gestire al meglio il tuo device da lavoro, sappi che non puoi non prendere in considerazione il Magic Mouse di Apple. Con un prezzo accessibile di soli 79,99€ su Amazon, questo accessorio rappresenta un investimento intelligente per chiunque sia alla ricerca di un gadget preciso, comodo e stiloso. Non lasciartelo sfuggire, a questa cifra è un best buy unico, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal e tante features smart.

Apple Magic Mouse: ecco perché comprarlo

La prima cosa che colpisce del Magic Mouse è il design sorprendentemente elegante e minimalista. Vanta infatti un form factor sottile ed è, ovviamente, privo di fili. Si adatterà perfettamente alla tua mano, offrendoti un’esperienza di utilizzo comoda anche durante lunghe sessioni di lavoro. La superficie superiore liscia e senza pulsanti aggiunge un tocco di modernità, consentendo l’uso delle gestures di nuova generazione: pensiamo allo scrolling fluido e alla navigazione dei documenti con un semplice tocco o uno swipe. È dotato della tecnologia di tracciamento laser di Apple, è in grado di fornire un livello di precisione senza pari, perfetto per lavorare alla post produzione di una foto, alla creazione di una grafica per un sito per fare tracking degli oggetti in 3D. Lo potrai adoperare ovunque: funziona su una vasta gamma di superfici; non ti servirà quindi un tappetino dedicato.

Si collega istantaneamente ai dispositivi Apple tramite Bluetooth; il merito è della connessione stabile e senza lag. La sua batteria ricaricabile integrata assicura fino a un mese di utilizzo con una singola carica. Si ricarica tramite il pratico connettore Lightning che ti permetterà di ricaricare rapidamente il mouse quando necessario. Con la tecnologia Multi-Touch, potrai sfruttare al meglio le funzionalità di macOS, come il Mission Control, Exposé e molto altro ancora. A soli 79,99€ non puoi lasciartelo sfuggire; corri a prendere adesso il Magic Mouse di Apple da Amazon.