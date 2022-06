Apple: l’ecosistema fa la differenza, ma cos'è?

Uno dei vantaggi di possedere i prodotti di Apple risiede sicuramente nell’usabilità generale degli stessi ma anche nella bellezza dell’ecosistema. Per chi non avesse familiarità con questo termine, segnaliamo che si tratta di un modo di interagire fra di loro dei gadget stessi. Se siete perplessi, vi spieghiamo subito, ma sappiate che questo articolo nasce anche da una riflessione personale dopo anni di uso intenso di telefoni, tablet, computer del colosso di Cupertino.

Ecosistema Apple: come funziona?

Chi possiede un iPhone e un Mac sa già di cosa parliamo; dal computer si può infatti rispondere alle telefonate, ai messaggi che provengono dal device in un tap. Basta essere connessi alla stessa rete Wi-Fi e il gioco è fatto. Stesso discorso vale anche per gli iPad. Questa funzione si chiama Handoff. Pensate alla comodità di lasciare il telefono sotto carica in una stanza e rispondere ad una chiamata dal tablet in soggiorno.

L’altra comodità risiede sicuramente nell’utilizzo intenso di Apple Watch, il migliore alleato da polso dei vostri dispositivi. Con questo infatti si potrà rispondere alle telefonate, mandare messaggi, vedere notifiche, monitorare il battito cardiaco, gli allenamenti sportivi e anche il sonno. I modelli più evoluti poi, consentono anche di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue.

Se avete gli auricolari Bluetooth dell’azienda, gli AirPods, sapete benissimo che questi si abbinano in un istante a tutti i prodotti di Apple; l’abbinamento appunto, è istantaneo e non dovrete fare nulla o quasi. Inutile parlare della qualità dei wearable stessi, perché è ineccepibile. Il senso di “Continuity” che si verifica fra tutti questi articoli è impagabile per chi, con gli strumenti tecnologici, ci lavora.

Ad esempio, quello che scrivo sul computer, me lo ritrovo in un battibaleno su iPhone, tutto è sincronizzato il merito è anche di iCloud. Dalle foto ai messaggi, dalle impostazioni alle password, senza dimenticare le note.

Voglio farvi un altro esempio che riguarda la configurazione di un nuovo iPhone o iPad, o perché no, Apple Watch o Mac. Appena comprate un dispositivo di nuova generazione, vi basterà avere quello vecchio accanto per trasferire tutto senza nemmeno doverli collegare via cavo. Vi basterà lo stesso account iCloud e una rete WiFi. That’s it.

Veniamo a noi dunque. Cosa vi consigliamo?

iPhone 13 (512 GB) a 936,50€, abbinato ad un Apple Watch SE da 280,41€, con un MacBook Air da 979€ (ha il chipset M1). Infine, AirPods di terza generazione a 179€ e iPad base da 329€.

Certo, è una bella cifra se comprate tutto insieme, ma è una bella configurazione che vi darà tante soddisfazioni una volta che inizierete ad utilizzare il tutto. Fateci sapere le vostre impressioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.