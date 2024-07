Apple iPhone 15 da 128GB su eBay è acquistabile a soli 699€

eBay ha appena lanciato un’offerta imperdibile per uno degli smartphone più desiderati del momento: l’Apple iPhone 15 da 128GB è ora disponibile a soli 699,90 euro, rispetto al prezzo originale di 819,90 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per tutti coloro che desiderano aggiornare il proprio dispositivo con l’ultimo modello di iPhone senza spendere una fortuna.

Apple iPhone 15: caratteristiche tecniche di altissimo livello

L’Apple iPhone 15 si distingue come uno degli smartphone iOS più avanzati e completi presenti sul mercato, grazie alle sue numerose funzionalità e all’eccellente multimedialità. Dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel, offre un’esperienza visiva straordinaria. Le caratteristiche di questo Apple iPhone 15 sono numerose e all’avanguardia. Innanzitutto, il modulo 5G garantisce un trasferimento dati rapidissimo e una navigazione internet senza pari. Questo iPhone 15 eccelle nel campo della multimedialità, soprattutto grazie alla fotocamera da 48 megapixel che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Con uno spessore di soli 7.8 mm, l’iPhone 15 non è solo potente ma anche elegante e maneggevole, rendendolo un dispositivo spettacolare sotto ogni aspetto.

L’offerta di eBay che riduce il prezzo dell’Apple iPhone 15 da 128GB a soli 699,90 euro è una straordinaria occasione per acquistare uno dei migliori smartphone sul mercato ad un prezzo significativamente ridotto. Questa promozione è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile approfittarne al più presto. Se stai cercando un nuovo smartphone che unisca tecnologia all’avanguardia e stile inconfondibile, questa è l’occasione ideale per fare un acquisto che non ti deluderà. Non perdere l’opportunità di avere l’iPhone 15 a soli 699,90 euro e goditi un’esperienza mobile di livello superiore.