Apple iPhone 14, il prezzo è una bomba: maxi sconto del 24% su Amazon

L’Apple iPhone 14 da 128 GB nella colorazione azzurra è attualmente disponibile su Amazon a 699,00€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 879,00€. Questo modello mantiene molte delle caratteristiche di design dell’iPhone 13, ma introduce alcune migliorie significative che ne fanno un dispositivo molto competitivo.

Rimane ancora oggi un flagship eccellente, con un chipset potente e prestazioni di primo livello. Le uniche ragioni per optare sul più recente iPhone 15? Il connettore USB-C e la Dynamic Island: giudicate voi se valgono 100€ in più. In entrambi i casi, è possibile dividere l’importo in più rate mensili, grazie all’opzione di pagamento Credit Line di Cofidis.

Il design dell’iPhone 14 è simile a quello del suo predecessore, con un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Questo schermo garantisce colori vividi e una luminosità massima di 1200 nits per contenuti HDR. Prestazioni davvero impressionanti: anche sotto la luce diretta del sole, lo schermo si mantiene perfettamente visibile.

Il cuore dell’iPhone 14 è il chip A15 Bionic, lo stesso del modello iPhone 13 Pro, che garantisce prestazioni eccellenti per tutte le attività, dall’uso quotidiano al gaming. Questo processore, sebbene non sia l’ultimo modello di Apple, offre ancora una velocità e una efficienza energetica notevoli, mantenendo l’iPhone 14 competitivo con molti smartphone di punta sul mercato​.

Molto bene anche il sistema fotografico, dove troviamo una fotocamera principale da 12 MP con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica dell’immagine, per una qualità degli scatti impeccabile, anche grazie al nuovo motore Photonic. Anche la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP è stata migliorata con un’apertura più ampia e l’autofocus.

Non c’è davvero nulla da aggiungere: l’iPhone 14 da 128GB può essere tuo ad un prezzo fenomenale, acquistalo subito per averlo risparmiando!