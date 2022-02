Apple iPhone 13 è il regalo del nuovo volantino MediaWorld

Fino al 27 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte, continuano le super offerte del nuovo volantino MediaWorld. “Che spettacolo la tecnologia!” è la nuova raccolta di promozioni che il colosso delle vendite ha da poco inaugurato. Ma il vero regalo di questo volantino è il nuovo Apple iPhone 13 5G 256Gb. Mettilo nel carrello a soli 939 euro, invece di 1.059 euro. A questo prezzo è davvero un omaggio a tutti coloro che sognano di avere tra le mani questo top di gamma incredibile. Non perdere altro tempo, approfitta di questa incredibile occasione e risparmia grazie a MediaWorld.

Apple iPhone 13 è la super offerta di MediaWorld

“Che spettacolo la tecnologia!” è il nuovo volantino di MediaWorld al cui interno ci sono tantissimi tra i migliori prodotti hi-tech a prezzi davvero speciali. Sconti incredibili da non perdere e godibili fino al 27 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte. Ma il vero protagonista di questa fantastica promozione è il nuovo Apple iPhone 13 5G 256GB che acquisti a soli 939 euro, invece di 1.059 euro. Con questo ordine avrai diritto fino a 4 mesi di Apple Music completamente gratis.

Lasciati sorprendere dal sistema a doppia fotocamera più evoluto. Assicurati scatti da vero professionista e con 256GB di memoria interna, non dovrai nemmeno preoccuparti di dove salvare i tuoi ricordi.

Il nuovo chip A15 Bionic sprigiona il massimo della potenza. Apple iPhone 13 è davvero un portento. Sfrutta ogni sua minima caratteristica portandolo al limite delle sue prestazione e non ti accorgerai nemmeno che sta lavorando al massimo solo per te.

Non preoccuparti della carica. Il tuo nuovo smartphone iOS ti accompagnerà lungo tutta la giornata e oltre con una sola ricarica. La sua durata è garantita fino a 2,5 ore in più rispetto al suo predecessore.

Infine, questo nuovo modello di casa Apple, grazie al Ceramic Shield è ancora più resistente e forte di qualsiasi vetro per smartphone in circolazione. Non teme gli urti e grazie alla certificazione IP68 è impermeabile a qualsiasi liquido.

Non perdere altro tempo e aggiudicati questa incredibile offertona di MediaWorld. Metti nel carrello il nuovo Apple iPhone 13 5G 256GB, è tuo a soli 939 euro, invece di 1.059 euro.