Apple iPad 10 a 365€ su eBay è SOGNO PURO

Grazie a eBay, proprio in questo momento è in corso un’offerta con quantità disponibile super limitata. Acquista Apple iPad 10 a soli 365 euro, invece di 599 euro. Mettilo in carrello, poi inserisci il Coupon PSPRMAR24 per ottenere questo super sconto. Così risparmi esattamente 234 euro.

Incredibile vero? Eppure non si tratta di un sogno. Ma sbrigati perché è preso d’assalto e al momento della scrittura sono rimasti solo 32 pezzi disponibili. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e se non puoi pagare tutto subito tranquillo, con PayPal dividi l’ordine in 3 rate a tasso zero.

Apple iPad 10: a questo prezzo devi acquistarlo per forza

Scegli Apple iPad 10 per produttività e intrattenimento. Grazie al display Liquid Retina da 10,9 pollici ogni cosa che guardi è super immersiva. Lavora al massimo delle potenzialità grazie al suo formato estremamente comodo per lettura, videoscrittura e disegno.

Grazie al chip A14 Bionic tutto è estremamente veloce e dalle prestazioni eccellenti. Insomma, è un vero e proprio portento. Sarà il tuo compagno di avventure e di giornate. Ideale per lavoro, scuola e intrattenimento, non cede di un passo in potenza. Tutte le app e i giochi sono godibili, anche in multitasking.

Acquistalo adesso a soli 365 euro, invece di 599 euro. Inserisci il Coupon PSPRMAR24 per ottenere questo super sconto. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 121,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.