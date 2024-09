Apple: iOS 18.0.1 risolverà i primi bug di iPhone 16 e altri modelli

In questi giorni Apple sta testando iOS 18.0.1, un aggiornamento software minore rispetto all’atteso 18.1, ma comunque importante per risolvere alcuni bug che ultimamente hanno afflitto i nuovi iPhone 16 insieme ad altri modelli aggiornati a iOS 18. È quanto affermano i colleghi di MacRumors, la cui affidabilità su questo argomento in particolare è nota da tempo.

Apple sta testando iOS 18.0.1

In effetti la necessità di un aggiornamento, a poca distanza dall’arrivo di iOS 18, era già chiara da alcuni giorni, all’indomani dei primi problemi riscontrati dagli iPhone aggiornati al nuovo sistema operativo. Il primo che vi avevamo segnalato riguardava l’app Messaggi, che andava in crash in una determinata situazione ben precisa.

Dopo pochi giorni, poi, si è appresa la notizia di un secondo bug, stavolta riguardante i nuovi iPhone 16 Pro. In questo caso, gli utenti hanno segnalato problemi di reattività del touchscreen, con tap e swipe del tutto ignorati dai loro dispositivi.

In entrambi i casi era evidente fin da subito come si trattasse di bug facilmente risolvibili con un aggiornamento software, e non dei tanto temuti difetti hardware che potrebbero interessare device nuovi, come il caso dei nuovi iPhone 16 presentati ad inizio mese.

Per quanto riguarda le tempistiche di uscita di iOS 18.0.1, stando alle previsioni di MacRumors il rilascio del primo update di iOS 18 dovrebbe avvenire entro la fine della prossima settimana.

Nel mese di ottobre verrà rilasciato anche l’aggiornamento a iOS 18.1, come ha annunciato la stessa casa di Cupertino in precedenza. Dove disponibile, quindi non da noi in Italia dove lo sarà invece nel 2025, iOS 18.1 introdurrà le prime funzionalità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale progettato da Apple per i suoi dispositivi. Apple Intelligence è disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e qualsiasi modello dei nuovi iPhone 16.

