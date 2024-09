iPhone 16 Pro: gli utenti segnalano problemi con il touchscreen

Dopo il bug dell’app Messaggi, arriva un nuovo grattacapo per i nuovi iPhone. Nelle ultime ore diversi utenti stanno riscontrando problemi con la reattività del touchscreen di iPhone 16 Pro con a bordo iOS 18 e iOS 18.1 beta. In particolare, i tocchi e i classici swipe vengono ignorati dal telefono, causando una cattiva esperienza d’uso in alcune interazioni chiave come la pressione dei pulsanti, la digitazione della tastiera e gli stessi swipe. Al contrario, la situazione torna alla normalità quando il dispositivo è inattivo sulla schermata di blocco.

Il problema segnalato da un numero crescente di persone sembra dipendere per fortuna da un bug del software, e non invece da un difetto della componente hardware. Come osservano infatti i colleghi di 9to5Mac, alla base delle ultime segnalazioni potrebbe esserci l’elevata sensibilità di iOS riguardo al rifiuto del tocco accidentale, che fa sì che vengano ignorati anche quelli volontari.

E qui entrano in gioco le tanto decantate cornici ultra-sottili dei nuovi iPhone 16 Pro. Nel caso specifico non sono di grande aiuto, anzi, non fanno altro che rendere più frequente il problema. Questo perché ora è più facile per gli utenti toccare inavvertitamente una piccola porzione dei bordi del display, andando ad attivare in automatico il rifiuto del tocco, con tutte le conseguenze del caso.

Al momento Apple non ha ancora commentato le segnalazioni sempre più numerose dei possessori di iPhone 16 Pro, ma è probabile come già accaduto in passato che possa intervenire con un aggiornamento software già nel corso dei prossimi giorni, andando a ridurre la sensibilità dell’algoritmo del sistema operativo per il rifiuto del tocco accidentale.

Nell’attesa, se si sta riscontrando il problema anche con il proprio telefono una soluzione momentanea può essere l’utilizzo di una custodia. Quest’ultima infatti fa sì che sia più difficile appoggiare le dita sui bordi dello schermo, sebbene non possa considerarsi come il rimedio definitivo al fastidioso bug riscontrato in queste ultime ore.