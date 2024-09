iOS 18, da oggi si può aggiornare: novità, iPhone compatibili e come installarlo

All’alba dei nuovi iPhone 16 e 16 Pro, Apple ha lanciato ufficialmente anche iOS 18, uno degli aggiornamenti più importanti di sempre per il sistema operativo mobile. L’update è disponibile a partire da oggi, lunedì 16 settembre 2024 alle 19:00 (ora italiana). Di seguito scopriamo tutte le principali novità, i dispositivi compatibili e come aggiornare il proprio iPhone.

Cosa cambia con iOS 18

Le novità in arrivo con iOS 18 sono davvero molte e promettono di migliorare l’esperienza d’uso di iPhone, grazie a nuove funzioni e cambiamenti interessanti. Vediamo in breve le novità più interessanti in arrivo con il nuovo iOS 18 per iPhone:

Apple Intelligence : Una delle funzionalità più attese, basata sull’intelligenza artificiale, migliora Siri e altre app, offrendo risposte più intelligenti e contestuali. Strumenti come la scrittura assistita e l’organizzazione avanzata verranno rilasciati gradualmente con aggiornamenti successivi.

: Una delle funzionalità più attese, basata sull’intelligenza artificiale, migliora Siri e altre app, offrendo risposte più intelligenti e contestuali. Strumenti come la scrittura assistita e l’organizzazione avanzata verranno rilasciati gradualmente con aggiornamenti successivi. Personalizzazione avanzata : La schermata Home e il Centro di Controllo ora offrono nuove opzioni di personalizzazione, con widget dinamici che si adattano al contesto e alle preferenze dell’utente.

: La schermata Home e il Centro di Controllo ora offrono nuove opzioni di personalizzazione, con widget dinamici che si adattano al contesto e alle preferenze dell’utente. App Foto ridisegnata : L’app Foto è stata completamente rinnovata, rendendo più facile organizzare e cercare le immagini con nuovi strumenti di ordinamento.

: L’app Foto è stata completamente rinnovata, rendendo più facile organizzare e cercare le immagini con nuovi strumenti di ordinamento. Privacy e sicurezza migliorate : iOS 18 introduce opzioni avanzate per il controllo dei dati, migliorando ulteriormente la protezione della privacy.

: iOS 18 introduce opzioni avanzate per il controllo dei dati, migliorando ulteriormente la protezione della privacy. Accessibilità avanzata : Tra le nuove funzionalità, spicca il tracciamento oculare, che permette di controllare il dispositivo tramite il movimento degli occhi, migliorando l’accessibilità per utenti con disabilità.

: Tra le nuove funzionalità, spicca il tracciamento oculare, che permette di controllare il dispositivo tramite il movimento degli occhi, migliorando l’accessibilità per utenti con disabilità. Audio spaziale e altre novità: iOS 18 introduce il supporto per l’audio spaziale con CarPlay e migliora le funzionalità di Live Voicemail, rendendole disponibili in più regioni.

Tutti gli iPhone compatibili con iOS 18

L’aggiornamento a iOS 18 è disponibile per una vasta gamma di modelli di iPhone, inclusi:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2020, 2022)

Anche se tutti i modelli che supportavano iOS 17 possono essere aggiornati a iOS 18, alcune funzionalità avanzate, come quelle basate sull’intelligenza artificiale, saranno disponibili solo sui modelli con processori A17 o superiori. Oltre ai nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16, Pro Max, l’AI di Apple arriva anche su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Restano esclusi anche i recenti 15 e 15 Plus, dotati di un chip di generazione precedente.

Come aggiornare il tuo iPhone a iOS 18

Aggiornare il tuo iPhone è facile e veloce, la procedura è la seguente:

Esegui un backup: Prima di aggiornare, è consigliabile fare un backup dei tuoi dati tramite iCloud o iTunes. Vai su Impostazioni: Seleziona Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software. Se l’aggiornamento a iOS 18 è disponibile, apparirà qui. Scarica e installa: Tocca “Scarica e installa” e segui le istruzioni a schermo. L’iPhone potrebbe riavviarsi più volte durante l’installazione. Assicurati di avere la batteria carica: Verifica di avere almeno il 50% di batteria o collega il dispositivo all’alimentazione prima di iniziare l’aggiornamento.

Con questi semplici passaggi, potrai beneficiare di tutte le novità di iOS 18 sul tuo iPhone.