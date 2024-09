iOS 18: un bug manda in crash Messaggi, ecco come evitarlo

Nelle ultime ore è stato reso noto il primo bug del nuovo sistema operativo iOS 18. I colleghi di 9to5Mac hanno identificato un fastidioso errore nell’app Messaggi, a causa del quale l’applicazione va in crash. Al momento Apple non ha ancora rilasciato un fix, di conseguenza è importante sapere come riuscire ad evitarlo. Anche perché, almeno per ora, l’unica soluzione trovata potrebbe comportare la perdita di dati sul proprio dispositivo, ad esempio foto e video.

iOS 18: come evitare il bug dell’app Messaggi

Innanzitutto, è bene sapere in che cosa consiste il bug. A causare il problema è la condivisione in chat dell’immagine di un quadrante di Apple Watch. La redazione di 9to5Mac ha sottolineato che se si riceve durante una conversazione la foto di un quadrante di Apple Watch, ricondivisa da una chat precedente, non appena si risponde l’applicazione Messaggi comincia ad andare in crash.

L’unico fix temporaneo che al momento sembra funzionare prevede l’eliminazione della chat da cui ha origine il bug su entrambi i dispositivi, dal momento che il problema va poi ad affliggere anche l’altra persona con cui ci si sta scambiando dei messaggi. La cancellazione della chat potrebbe però comportare la perdita di foto e video presenti in quella stessa conversazione, tra cui potrebbero esserci anche dei dati importanti.

In attesa dunque che Apple rilasci un fix che risolva definitivamente il problema, per evitare che il bug si verifichi non resta che ignorare l’eventuale ricezione di un’immagine di un quadrante di Apple Watch all’interno di una conversazione nell’app Messaggi. Ed è vero che qui da noi in Italia Messaggi non è utilizzata come negli Stati Uniti, ma è vero anche che qualche hacker a conoscenza del bug potrebbe sfruttare questa situazione a proprio vantaggio.