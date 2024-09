iOS 18.1 beta 5 fa la sua comparsa: tante novità per il tuo iPhone

La presentazione dei nuovi iPhone 16 ha generato tanta attesa per Apple Intelligence, ma attualmente non è ancora disponibile e in Italia tarderà ancora qualche mese rispetto ad altri Paesi. La vera chicca arriverà quindi con iOS 18.1, l’aggiornamento che promette grandi novità, ora disponibile, al momento solo per gli sviluppatori, nella sua versione beta 5.

Possiamo quindi confermare che il prossimo upgrade sarà davvero molto interessante. Non sappiamo però quando verrà rilasciata la beta pubblica. Comunque, se Tim Cook ha annunciato l’arrivo della versione ufficiale 18.1 per il mese di ottobre, probabilmente non ci vorranno molti giorni. Potrebbe essere questione solo di ore.

Se l’anno scorso iOS 17.1 è diventato disponibile il 25 ottobre, potremmo prevedere che iOS 18.1 possa arrivare intorno a quella data, forse un paio di giorni prima, magari proprio martedì 22 ottobre. Nel frattempo, diamo un’occhiata insieme a tutte le novità presto in arrivo sul tuo iPhone.

iOS 18.1 beta 5: tutte le novità in arrivo

Vediamo quindi tutte le novità in arrivo sugli iPhone con iOS 18.1 grazie alla versione beta 5, per ora disponibile solo per gli sviluppatori. Se hai trovato utile e interessante il nuovo centro di controllo allora sarai felice di sapere che Apple ha pensato di integrare dei pulsanti dedicati per WiFi e VPN, lasciandoti scegliere se mantenerli raggruppati come adesso o renderli indipendenti.

Rimanendo sempre nel centro di controllo forse hai smanettato così tanto da voler ripristinarlo come era inizialmente. Attualmente questa opzione non è disponibile, ma con la nuova versione potrai tornare alle impostazioni di fabbrica del centro di controllo. Quindi dovrai pazientare un pochino, ma sappi che presto potrai correggere i tuoi errori con un tap.

Un’altra funzionalità interessante che arriverà con iOS 18.1 è la possibilità di trascinare e rilasciare file da Mac a iPhone e viceversa durante il mirroring. Pensa a quanto sarà comodo spostare un documento o un contenuto dal desktop del tuo Mac e trasferirlo sul tuo iPhone trascinandolo. Non vedi l’ora vero? Peccato però che attualmente non sia ancora disponibile nei Paesi dell’Unione Europea.

Infine, se hai un iPhone 16 e ti stai “spupazzando” il nuovo tasto controllo fotocamera sappi che con iOS 18.1, grazie a quanto scoperto nella beta 5 per sviluppatori, sarà possibile alternare fotocamera posteriore a fotocamera anteriore per scattare selfie.