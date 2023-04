Apple: il visore è in ritardo (di nuovo), non verrà presentato alla WWDC

In queste ore apprendiamo che il famigerato visore per la realtà mista di Apple è nuovamente in ritardo presso la compagnia; sembra che ci siano stati diversi problemi nella fase di produzione che ne hanno posticipato il debutto. Questo implica che potremmo non vederlo alla WWDC, la conferenza dedicata agli sviluppatori della mela, in previsione per il prossimo 5 giugno 2023.

Perché il visore di Apple è stato posticipato?

Andiamo con ordine: il tanto atteso headset per la realtà aumentata e virtuale dovrebbe venir annunciato alla Worldwide Developers Conference di quest’anno, ma oggi apprendiamo che potrebbe non essere più così. In un recente tweet dell’analista Ming-Chi Kuo infatti, leggiamo che la fase di produzione ha subito un nuovo ritardo che ne posticipa il lancio ufficiale.

L’azienda di Cupertino è ottimista sul potenziale di questo prodotto; Cook ritiene che creerà un momento “spartiacque” nella storia così come lo è stato l’iPhone in passato, o l’iPad o gli AirPods. Logico quindi che non dovrebbero esserci difetti evidenti durante la presentazione e se il lancio continua ad essere rimandato è perché la compagnia intende fare le cose in grande stile, senza grossolani errori.

L’analista è convinto che il ritardo sia dovuto alle preoccupazioni legate all’ipotetica accoglienza del wearable sul mercato; considerato che siamo in un periodo di crisi economica, con tutti i problemi di gioventù, gli utenti potrebbero non accogliere bene un headset da oltre 3000 dollari. Si prevedevano circa 500.000 unità spedite in tutto il 2023, ma questo numero è stato ridotto a 200.000-300.000 unità.

Because Apple isn't very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding "iPhone moment," the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1-2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023

Ad ogni modo, nonostante i ritardi e le battute d’arresto, si dice che questo visore sarà un prodotto attesissimo nel settore tech che potrebbe (potenzialmente) cambiare il mercato.

