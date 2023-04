Apple Glasses: arriveranno nel 2026 o nel 2027

I famigerati Apple Glasses verranno lanciati nel 2026 o nel 2027, secondo quanto affermano le recenti indiscrezioni trapelate in rete. A ribadire questo rumor ci ha pensato l’insider di settore Ming-Chi Kuo. Intanto, si spera che la nuova tecnologia “metalens” continui il suo sviluppo senza intoppi o interruzioni.

Apple Glasses: cosa sappiamo ad oggi?

Nel suo blog, Kuo ribadisce che Apple sta sviluppando la tecnologia “metalens” per essere in grado di sostituire il copriobiettivo in plastica in una serie di prodotti come iPad o iPhone.

Ma cos’è una “metalens”, nello specifico? Si parla di una tecnologia a lenti piatte che sfrutta le metasuperfici per mettere a fuoco ciò che si vede, ergo la luce. In campo ottico, si ha uno spessore drasticamente ridotto rispetto alle classiche lenti curve rifratte.

Questi accessori dovrebbero essere pronti nel 2024 e potrebbero venir integrati nel futuro iPad Pro con Face ID, mentre su iPhone arriveranno fra due anni o anche tre. Solo a questo punto potranno essere inserite dentro i famigerati “Apple Glasses”, ossia occhiali per la realtà aumentata. L’analista aggiunge poi:

“Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che nei prossimi anni i metalens sostituiranno gradualmente le lenti in plastica esistenti nelle applicazioni di rilevamento 3D. I dispositivi di visualizzazione montati sulla testa del tipo di occhiali sono l’applicazione killer per i metalens”.

Non si sentiva parlare del wearable “Apple Glasses” da diverso tempo; ultimamente la concentrazione è tutta dedicata al famoso visore che dovrebbe debuttare fra pochi mesi, forse durante la prossima WWDC.

