Apple: ecco quali sono i device che riceveranno la tecnologia OLED nel prossimo futuro

Apple prevede di dotare della tecnologia OLED tanti nuovi dispositivi entro il 2027. In poche parole, la compagnia intende abbandonare i pannelli LCD e miniLED in favore dello standard del mercato. In poche parole, non solo i tablet ma anche i laptop godranno di schermi eccezionali, simili a quelli che abbiamo sui melafonini dell’ultimo periodo. A dirlo, un nuovo rapporto del giornale coreano ETNews emerso in queste ore.

Apple: quali sono i dispositivi che riceveranno la tecnologia OLED

Andiamo con ordine: a breve vedremo la tecnologia OLED sui nuovi iPad Pro da 11 e 12.9″. Nel corso dei prossimi anni però arriverà anche su iPad mini e Air. Fra le altre cose, quest’ultimo manterrà invariate le sue dimensioni, perché il tablet tascabile passerà da 8,3″ a 8,7″ grazie alla riduzione delle cornici presenti intorno al pannello. Fra le novità in arrivo dovrebbe esserci anche una versione speciale dell’Air con display da quasi 13″, anche se inizialmente presenterà la tecnologia LCD.

Si dice che i tablet di punta vedranno un pannello OLED in ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO); le unità per iPad Air e mini invece, saranno realizzate con display single-stack in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS). In poche parole, il ProMotion sarà ancora una prerogativa delle versioni Pro, un po’ come avviene anche per gli iPhone di fascia alta.

Si legge anche che nel 2027 la mela aggiornerà gli OLED di iPad Pro a nuovi schermi ancora più efficienti dotati di CoE (Color Filter on Encapsulation). L’utilizzo di un filtro colorato consentirebbe alla società di sperimentare, per la prima volta, l’utilizzo di una selfiecam UDC su un terminale next-gen.

Sui laptop invece, la tecnologia OLED arriverà dapprima solo sui MacBook Pro da 16″, e solo in seconda istanza sulle varianti da 14″. Gli Air da 13 e 15″ riceveranno questa feature non prima del 2026.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il MacBook Pro (2023) con M3 Pro, schermo da 14″ miniLED, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD interno, costa 2599,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

