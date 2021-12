Apple è l'azienda LEADER nel mercato dei device 5G

La ricerca dell'ente Strategy Analytics mostra che il mercato globale degli smartphone 5G continua a crescere rapidamente. Allo stesso tempo, Apple è la compagnia leader, sia in termini di pezzi che in termini monetari.

Tutti pazzi per gli iPhone 5G di Apple

Durante il terzo trimestre dell'anno in uscita, le spedizioni di device 5G sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2020. Allo stesso tempo, i ricavi totali derivanti dalla vendita di tali dispositivi sono triplicati.

L'OEM di Cupertino detiene circa un quarto del settore globale degli smartphone 5G. Al secondo posto c'è la compagnia cinese Xiaomi, ma la crescita delle spedizioni di terminali 5G da parte di questa azienda si è praticamente fermata nell'ultimo trimestre. La top tre è chiusa dal colosso sudcoreano Samsung, la cui domanda di smartphone con modem di quinta generazione è in crescita in molte regioni del mondo.

Inoltre, OPPO, Vivo, Honor e Realme (in ordine decrescente di quota) sono tra i principali attori nel mercato globale dei dispositivi 5G.

Si segnala che il più alto tasso di crescita delle spedizioni di telefoni 5G è stato segnato dalla nuova Honor, che si è separata da Huawei a causa delle sanzioni statunitensi nel novembre del 2020.

Yiwen Wu, direttore associato di Strategy Analytics, ha affermato:

Honor è stato il marchio di smartphone Android 5G in più rapida crescita QoQ nel terzo trimestre del 2021. Gli smartphone Honor 5G stanno rapidamente aumentando di popolarità in Cina. Il marchio era precedentemente un sottomarchio di Huawei, ma è stato creato come società indipendente all'inizio dell'anno. I 50 5G, 50 SE 5G e 50 Pro 5G dell'azienda sono stati i suoi principali smartphone 5G nel terzo trimestre del 2021.

Ken Hyers, direttore di Strategy Analytics, ha poi aggiunto:

Xiaomi, che ha registrato una crescita drammatica nelle spedizioni globali di smartphone 5G nel secondo trimestre del 2021, ha visto questa crescita bloccarsi nel terzo trimestre del 2021; con una crescita delle spedizioni piatta in sequenza nel trimestre più recente. La rinascita di Samsung ha smussato la capacità di Xiaomi di crescere in Europa nel terzo trimestre del 2021, mentre OPPO è cresciuto in Cina. Affrontare una doppietta combinata di Samsung al di fuori della Cina e OPPO in Cina; Xiaomi ha visto rallentare notevolmente la domanda per i suoi smartphone 5G nel terzo trimestre del 2021.

Infine, Ville Petteri-Ukonaho, Direttore associato di Strategy Analytics, ha così concluso: