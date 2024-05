Samsung Galaxy M35 con SUPER batteria e tre diverse colorazioni

Samsung sta lavorando sul prossimo smartphone della serie M, vale a dire il Galaxy M35. Questo dispositivo sarà una versione leggermente modificata del Galaxy A35, lanciato dalla società il mese scorso.

Finora, alcune indiscrezioni hanno svelato le specifiche del telefono. Adesso, nuovi leak ci mostrano il Samsung Galaxy M35 a 360°, rivelando anche le opzioni di colore e la capacità della batteria.

Samsung Galaxy M35: cosa sappiamo al momento

Evan Blass ha condiviso su X (Twitter) un video che ritrae il Samsung Galaxy M35 da quasi tutte le angolazioni (tranne che dall’alto e dal basso).

Si possono notare cornici alquanto spesse che circondano il display ed un foro centrale che ospita la fotocamera selfie. Sul retro figurano tre fotocamere e l’immancabile flash LED. Il design del telefono risulta squadrato ma con bordi arrotondati: i pulsanti di accensione e del volume sono situati sul lato destro, mentre lo slot dedicato alla scheda SIM è rintracciabile lungo il profilo sinistro.

C’è poi un’altra grande differenza rispetto al Samsung Galaxy A35 e riguarda il design dei pannelli posteriori. Quello dell’A35 è realizzato in vetro, con una struttura lucida e uno stile geometrico, mentre il pannello posteriore del Samsung Galaxy M35 sarà in plastica, con finitura semilucida e linee orizzontali. Oltre al colore grigio visto nell’immagine, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato anche nelle varianti blu e menta: per cui, tre possibili scelte.

L’ultimo dettaglio, ma non per minore importanza, riguarda la batteria. Evan Blass conferma che il Galaxy M35 sarà equipaggiato con un modulo di capacità pari a ben 6.000 mAh. Questo significa che la batteria del prossimo smartphone della serie M sarà 1.000 mAh più grande rispetto a quella del Galaxy A35. Tale implementazione dovrebbe rendere Samsung Galaxy M35 un vero campione di autonomia, a condizione che venga messa a punto anche un’adeguata ottimizzazione del software.