Ecco come potrebbe essere il primo visore di Apple

Nuovi render mostrano il design del presunto visore per realtà mista di Apple. L'intrepido concept creator Ian Zelbo è tornato alla ribalta con un rendering straordinariamente dettagliato del tanto discusso visore per la realtà aumentata del colosso di Cupertino. I rendering si basano su illustrazioni create con informazioni credibili pubblicate da The Information all'inizio di quest'anno. Il designer chiama il concept con il moniker di “Apple View“, ma il vero nome è ancora completamente sconosciuto.

Apple View: sarà davvero così?

I rendering di Zelbo ci permettono di dare un'occhiata a quello che potrebbe essere un design quasi ufficiale per il primo headset per realtà mista di Apple. Le ultime indiscrezioni dicono che l'azienda sta pianificando di svelare il visore alla fine del 2022, probabilmente insieme agli iPhone del prossimo anno.

I rendering mostrano come l'OEM di Cupertino possa aver combinato i migliori elementi di design di AirPods Max e Apple Watch per creare il nuovo wearable. Entrambi i prodotti sono due dei dispositivi indossabili della società più comodi di sempre, quindi combinare elementi da essi ha effettivamente molto senso.

Potete vedere come il cinturino assomigli al cinturino di un qualsiasi Apple Watch Sport e potete notare la fibbia circolare in metallo con un anello di sicurezza. L'headset stesso sembra realizzato con lo stesso alluminio argentato di AirPods Max e presenta un pad in rete che si posizionerebbe intorno agli occhi degli utenti. Sulla parte anteriore del visore invece, si nota un pannello di vetro curvo liscio.

Cosa ne pensate dei rendering di Ian del presunto primo headset di Apple? Non vedete l'ora che la compagnia di Tim Cook entri in questo nuovo segmento di mercato?