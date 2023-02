Apple è al lavoro su due visori AR/VR e uno dei due sarà "economico"

Il 2023 sarà finalmente, l’anno del debutto del primo visore AR/VR di Apple. Adesso apprendiamo che l’azienda sta sviluppando, non solo la versione principale, ma anche una variante più economica e leggera. Sembra infatti che Foxconn sia già al lavoro su questo particolare device.

Cosa sappiamo del visore AR/VR low-cost?

Mancano ancora diversi mesi al lancio del primo headset per la realtà mista di Cupertino ma adesso, grazie al sito di Nikkei Asia, scopriamo che il principale partner e fornitore di Apple, Foxconn, è al lavoro su una versione più economica del visore non ancora annunciato.

Il report cita infatti una fonte interna che ha preferito rimanere anonima e che sembra essere “un dirigente con conoscenza dello sviluppo”. Secondo questa persona infatti, l’headset sarà “estremamente costoso”, con un prezzo che potrebbe raggiungere tranquillamente i 5000 dollari. All’interno di questo wearable ci saranno componenti da PC di fascia alta:

Foxconn sta anche aiutando con il progetto AR, hanno detto quattro persone a Nikkei Asia. L’assemblatore di iPhone di lunga data lavorerà allo sviluppo parallelo di un dispositivo AR di seconda generazione più economico, hanno affermato quattro fonti. L’attenzione di Foxconn sarà sull’automazione della produzione di massa e sul miglioramento delle prestazioni di produzione per aiutare Apple a ridurre i costi complessivi, secondo due persone che hanno familiarità con i piani.

Pare infatti che i primi rumors inerenti al visore low-cost (si fa per dire) di Apple siano stati avvistati in rete, per la prima volta, poche settimane fa da Wayne Ma di The Information e dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Perché sarà un prodotto “economico”? Perché sarà costruito con materiali “meno premium” e avrà ottiche di qualità leggermente inferiore.

In sintesi: il primo auricolare AR/VR dovrebbe venir presentato durante la conferenza annuale dell’azienda dedicata agli sviluppatori. Dovrebbe presentare dodici fotocamere, obiettivi 4K, display ad altissima risoluzione, una rotella simile alla Digital Crown di Apple Watch e non solo. Il software sarà rOS (realityOS) e dovrebbe avere una UI molto simile a quella di iOS. Intanto, per rimanere con i piedi per terra, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB a soli 899,00€ su Amazon. In attesa del visore, questo è il gadget della mela che vi suggeriamo di acquistare.

