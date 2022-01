Apple: cosa sappiamo del nuovo Mac Pro 2022?

Un computer che non fa parte della transizione dai SoC Intel ai processori Apple Silicon è il Mac Pro. Al momento, non sappiamo quasi niente del futuro di questa workstation. Tuttavia, gli utenti si domandano anche se l'azienda rilascerà mai un Pro Display XDR di nuova generazione. Ecco una serie di indiscrezioni sui piani della mela per il futuro dei due prodotti destinati ai professionisti.

Il nuovo Mac Pro avrà processori Apple Silicon o Intel Xeon?

È stato nel novembre del 2020 che Apple ha iniziato la transizione al sistema di processori Apple Silicon, ma non è chiaro se il Mac Pro riceverà il chip della serie M o rimarrà un po' più a lungo con le soluzioni di Intel.

A maggio, Bloomberg ha riferito che l'OEM di Cupertino stava lavorando su un nuovissimo Mac Pro avente ben 40 core. Si dice che sia in cantiere anche un SoC a 20 core con opzioni GPU con 64 e 128 core.

Nominato in codice Jade 2C-Die e Jade 4C-Die, un Mac Pro riprogettato dovrebbe essere disponibile in 20 o 40 varianti di core di elaborazione, composte da 16 core ad alte prestazioni o 32 ad alte prestazioni e quattro o otto core ad alta efficienza. I chip includerebbero anche opzioni per la grafica con 64 core o 128 core.Il core di elaborazione conta in cima al massimo di 28 core offerto dagli odierni chip Intel Mac Pro, mentre i chip grafici di fascia alta sostituirebbero parti ora prodotte da Advanced Micro Devices Inc.

Riguardo al suo design, il giornale americano afferma che “si prevede che assomigli a una versione più piccola di quello attuale“. Inoltre, il giornalista di punta dell'azienda ha nuovamente confermato lo status delle cose in merito alla prossima workstation della mela.

L'azienda ha in cantiere una serie di nuovi Mac professionali basati sui chip M1 Pro e M1 Max che sono già all'interno del MacBook Pro. Ciò include un Mac Pro più piccolo con un massimo di 40 core CPU e 128 core grafici, un nuovo Mac mini e un iMac Pro a grande schermo. Mi aspetto che Apple finisca la transizione al proprio silicio dai chip Intel già a giugno al WWDC 2022.

Sebbene Gurman si aspetti che l'OEM di Cupertino finisca la transizione al proprio silicio dai chip Intel al WWDC 2022, ciò non significa che la società lancerà effettivamente tutti i prodotti entro giugno. Apple potrebbe svelare il Mac Pro entro la fine dell'anno.

E il Pro Display XDR?

A luglio, 9to5Mac ha riferito in esclusiva che Apple stava lavorando su un nuovo schermo esterno con un chip A13 dedicato e anche Neural Engine. Secondo quanto si apprende, ha il nome in codice J327. Secondo le fonti, questo pannello avrà un processore interno prodotto dall'azienda stessa, lo stesso utilizzato nella gamma di iPhone 11. Il giornalista di 9to5Mac Filipe Espósito ha spiegato nel suo rapporto perché questo potrebbe essere un grosso problema per gli utenti:

Avere una CPU/GPU integrata nel display esterno potrebbe aiutare i Mac a fornire grafica ad alta risoluzione senza utilizzare tutte le risorse del chip interno del computer. L'azienda potrebbe anche combinare la potenza del SoC del display con il SoC del Mac per fornire prestazioni ancora maggiori per l'esecuzione di attività grafiche intensive. Un'altra possibilità è utilizzare questo SoC per aggiungere alcune funzionalità intelligenti al Pro Display XDR, come AirPlay.

Non solo, ma un rapporto di Bloomberg nel 2021 affermava che Apple sta lavorando anche su una versione meno elegante del Pro Display:

Il monitor più economico presenterebbe uno schermo più orientato al consumatore che all'uso professionale e non avrebbe la luminosità e il rapporto di contrasto dell'offerta di fascia alta. Apple ha lanciato l'ultima volta un monitor di livello consumer chiamato Thunderbolt Display nel 2011 per $ 999 ma ha interrotto la produzione nel 2016.

Anche Gurman ha sottolineato che questo nuovo schermo è “destinato a costare circa la metà del prezzo” del display professionale attualmente in vendita (parliamo di oltre 6000 dollari di listino).