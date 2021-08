Secondo quanto dichiarato da Mark gurman, la roadmap di Apple per il settore PC prevede l'arrivo dei nuovi Mac Pro e Mac Mini con SoC Silicon MX entro la fine di novembre del prossimo anno.

Cosa sappiamo sui nuovi computer Apple?

Quando Apple ha annunciato per la prima volta i suoi piani per la transizione da Intel a Apple Silicon al WWDC 2020, la società ha affermato che ci sarebbero voluti circa due anni per completare completamente la transizione. Ora, un nuovo rapporto di Bloomberg descrive in dettaglio la roadmap di Apple Silicon e cosa aspettarci dal brand della mela nei prossimi 12 mesi.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg spiega che crede che Apple “arriverà a malapena alla sua linea temporale di due anni” per la transizione completa della gamma Mac ai processori Apple Silicon. Finora, abbiamo visto il chip M1 arrivare sui MacBook Pro entry-level, sui Mac mini, sui MacBook Air e iMac da 24 pollici. Come spiega Gurman, i primi PC hanno debuttato nel novembre del 2020, il che dà all'azienda un tempo massimo di due anni (novembre 2022) per finire il passaggio al nuovo sistema.

Guardando al futuro, Gurman afferma che i nuovi MacBook Pro con più processori “M1X” sono ancora sulla buona strada per un rilascio nei “prossimi mesi”, mentre un nuovo Mac Mini di fascia alta arriverà “subito dopo”. Nel 2022, Gurman prevede che l'iMac “transirà completamente entro la fine del prossimo anno” e che un “Mac Pro rinnovato e più piccolo con Apple Silicon arriverà più tardi l'anno prossimo“.

Apple sta anche pianificando un MacBook Air ridisegnato per il 2022, che secondo Gurman includerà anche il supporto MagSafe.

Gurman ribadisce inoltre che Apple sta ancora pianificando un altro aggiornamento all'attuale Intel Mac Pro, che secondo recenti indiscrezioni potrebbe essere alimentato dalle CPU della workstation Intel Ice Lake Xeon W-3300.

Il Mac Pro alimentato dal SoC Silicon dovrebbe presentare un fattore di forma più piccolo ma potrebbe disporre di un linguaggio di design simile. Bloomberg ha precedentemente riferito che Apple stesse sviluppando chip con configurazioni a 20 core e 40 core da utilizzare nel più futuro prodotto di punta.

Elettronica