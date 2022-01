I nuovi Mac Pro potrebbero non convincere i professionisti

I nuovi Mac Pro con processori Apple Silicon potrebbero essere dei device meno aggiornabili rispetto al modello del 2019. Ecco perchè molti professionisti potrebbero non essere felici di tale mossa da parte della mela.

Cosa sappiamo sui nuovi Mac Pro?

L'ultimo rapporto di Bloomberg afferma che potremmo vedere l'imminente Mac Pro con SoC Silicon M1 Pro/Max al WWDC a giugno. I nuovi MacBook Pro con M1 Max hanno già fornito alcune indicazioni su quanto sono potenti le nuove macchine e il processore di ultima generazione ha permesso di avere un prodotto molto ambito per i professionisti dell'imaging e per chi crea video/audio/foto/3D.

Tuttavia, una nuova analisi di ciò che probabilmente possiamo aspettarci suggerisce che il modello 2022 potrebbe essere meno aggiornabile rispetto al suo predecessore.

Abbiamo già visto quanta potenza può essere offerta dai chip Apple Silicon rispetto al Mac Pro 2019. I benchmark pubblicati il ​​mese scorso mostrano che il MacBook Pro M1 Max esporta video ProRes tre volte più velocemente del Mac Pro.

I test di benchmark M1 Max sulle esportazioni di video ProRes mostrano che il MacBook Pro 2021 di fascia alta è tre volte più veloce del Mac Pro 2019.

Anche se installi la scheda Afterburner da $ 2.000 sul la workstation, il MacBook Pro M1 Max è ancora due volte più veloce. Questo stesso vantaggio di velocità può essere applicato ad altri aspetti dell'editing video ProRes. Le attività intensive come la riduzione del rumore e la stabilizzazione in genere sono più veloci sul processore proprietario delle mela rispetto alle soluzioni Intel Xeon.

Tuttavia, non appena si rimuove ProRes dall'equazione, l'M1 Max perde il suo vantaggio, rimanendo notevolmente indietro rispetto al Mac Pro 2019 quando si tratta di riproduzione ed esportazione R3D Raw. Qui Apple avrà bisogno della forza bruta sotto forma dei presunti 128 core grafici.

Thiago Trevisan di Macworld afferma che c'è un grande punto interrogativo: il fattore di forma della nuova macchina.

Il Mac Pro 2013, chiamato affettuosamente “Cestino” per via del suo design, era notoriamente limitato dai suoi limiti termici e dalla mancanza di una vera espandibilità. Entra nel Mac Pro 2019, con tre enormi ventole per il flusso d'aria e abbastanza slot PCI Express per rendere felice qualsiasi utente professionista.

Quale approccio avrà Apple con la macchina di quest'anno? Trevisan pensa che l'azienda possa fare un passo indietro quando si tratta di aggiornabilità.

Un Mac Pro Apple al silicio può eliminare alcune di queste esigenze con la sua GPU ad alte prestazioni e il software ottimizzato. I problemi termici sono probabilmente nulli, poiché Apple Silicon è efficiente e il case del Mac Pro in genere consentirà un flusso d'aria migliore rispetto al MacBook Pro […] Con l'attuale design del silicio Apple con tutto integrato su un chip, non siamo sicuri di come o se Apple implementerà tale aggiornabilità che è stata vitale per le esigenze degli attuali clienti Mac Pro […]

Agli utenti di fascia alta potrebbe non interessare molto. Se si sta utilizzando un Mac Pro per la produzione di film e programmi TV, la macchina rappresenta una parte così piccola del proprio budget che le sostituzioni regolari non sono un grosso problema. Ma se Trevisan dovesse aver ragione, questa mossa da parte di Apple potrebbe rendere la nuova workstation con silicio proprietario significativamente meno attraente per i professionisti del video che non lavorano su produzioni così grandi e si aspettano di poter mantenere una macchina per molti anni grazie agli aggiornamenti richiesti.