Apple trema: i nuovi Intel i9 sono più veloci degli M1 Max?

I benchmark confermano che l'ultimo chip Core i9 di Intel supera l'M1 Max di Apple con diversi accorgimenti. Di fatto, i risultati del benchmark hanno iniziato a emergere per il nuovo GE76 Raider di MSI, uno dei primi laptop a essere alimentato dal nuovo SoC Intel Core i9 di 12a generazione.

Intel i9 è un mostro di potenza e può battere M1 Max

In precedenza, Intel aveva affermato che il suo nuovo processore Core i9 di fascia alta era più veloce del chip M1 Max di Apple visto nel MacBook Pro da 16 pollici e, come notato da Macworld, i primi risultati di Geekbench 5 sembrano confermare questa affermazione, ma ci sono diversi alcuni avvertimenti da segnalare.

I risultati di Geekbench 5 mostrano che il GE76 Raider con processore Core i9-12900HK ha un punteggio multi-core medio di 12.707, mentre il MacBook Pro da 16 pollici con chip M1 Max ha un punteggio multi-core medio di 12.244. Ciò significa che il nuovo Core i9 è circa il 4% più veloce del chip M1 Max in questo particolare confronto.

Uno dei maggiori avvertimenti è l'efficienza energetica. PCWorld ha misurato l'assorbimento di potenza del nuovo GE76 Raider attaccato a corrente durante l'esecuzione di un benchmark Cinebench R23 solo per CPU e ha scoperto che il Core i9 era costantemente nella gamma di 100 watt e, per un breve periodo, a 140 watt. In confronto, durante l'esecuzione dello stesso benchmark Cinebench R23 sul MacBook Pro da 16 pollici, AnandTech ha riscontrato che l'assorbimento di corrente del chip M1 Max dal muro è di circa 40 watt.

Con il Core i9 che consuma molta più energia, la durata della batteria ha un notevole impatto, con PCWorld che ha scoperto che il nuovo GE76 Raider ha raggiunto quasi sei ore di riproduzione video offline. Apple pubblicizza l'ultimo MacBook Pro da 16 pollici che offre fino a 21 ore di durata della batteria per la riproduzione di video offline. Anche con potenziali differenze nella luminosità del display e altri fattori, il MacBook Pro da 16 pollici funziona chiaramente più a lungo con la batteria staccata dall'alimentazione.

Anche il design è un fattore importante, con il GE76 Raider che è un laptop da gaming da 17 pollici che è spesso poco più di un pollice e pesa quasi 6,5 libbre. In confronto, il nuovo MacBook Pro da 16 pollici ha uno spessore di 0,66 pollici e pesa 4,8 libbre.

Tutto sommato, sembra che l'affermazione di Intel sia veritiera, ma Apple probabilmente non ha rimpianti per il passaggio ai propri chip grazie al basso consumo energetico per i notebook sottili e leggeri come il MacBook Air e il Pro. Inoltre, il colosso di Cupertino non è che all'inizio.