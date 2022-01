Sarà più facile reperire un prodotto Apple in futuro

Sembra che le forniture dei prodotti di Apple saranno in miglioramento nel corso del prossimo trimestre. Questo è quanto è stato rivelato dalla chiamata agli utili svoltasi pochi giorni fa.

Apple: la fornitura dei prodotti migliorerà da marzo

Il colosso di Cupertino ha dovuto affrontare notevoli vincoli di fornitura per tutti i dispositivi durante il primo trimestre fiscale del 2022, ma si prevede che queste miglioreranno nel prossimo trimestre (praticamente da marzo); questo è quanto ha dichiarato al Wall Street Journal il CEO Tim Cook prima della chiamata sugli utili di pochi giorni fa.

“Abbiamo riscontrato vincoli di fornitura per la maggior parte dei nostri prodotti“, ha affermato l'attuale amministratore delegato della mela in un'intervista tenutasi giovedì quando l'azienda ha pubblicato i suoi risultati. “Prevediamo che saremo meno [vincolati] a marzo rispetto al trimestre di dicembre“.

Cook ha affermato che Apple prevede di vedere una crescita dei ricavi anno su anno nel trimestre di marzo, ma si è fermato prima di fornire dettagli su quando pensa che i problemi della catena di approvvigionamento che l'industria tecnologica deve affrontare si allenteranno.

“Non lo stiamo proiettando“, ha detto il signor Cook. “Bisogna sapere molte cose per essere in grado di fare una previsione accurata in questo settore, come sono le richieste degli altri oltre al tipo di offerta che possiamo fare in un determinato momento“.

Nonostante i problemi di fornitura che l'OEM di Cupertino ha dovuto affrontare nel trimestre delle vacanze, la società ha annunciato oggi un fatturato record di 123,9 miliardi di dollari. L'iPhone e il Mac hanno stabilito record di entrate trimestrali di tutti i tempi, così come i dispositivi indossabili (Apple Watch e AirPods). Ottimi guadagni anche nel settore dei servizi e delle piattaforme (Music, TV+, News, Arcade, One.