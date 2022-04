Apple contro Spotify: nuove accuse dall'Antitrust europeo

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che Apple debba affrontare delle nuove cause legali contro l'Antitrust europeo; il motivo è dovuto a dei reclami lanciati da Spotify.

Apple vs Spotify: cosa sta succedendo?

L'OEM di Cupertino ha una nuova sfida davanti a sé: sembra infatti che si debba difendere da una serie di accuse lanciate dall'Antitrust dell'Unione Europea. La notizia ci arriva in seguito ad una denuncia fatta dal colosso della musica in streaming Spotify. Questo ha portato quindi l'ente per la garanzia europeo a fare delle indagini sulla questione per far luce sul problema.

A riportare la notizia ci pensa il noto portale di Reuters; queste accuse sono state inserite all'interno di un'indagine fatta dalla Commissione europea. Stando a quanto dichiara Spotify infatti, ci sono state delle accuse legate al addebito anticoncorrenziale da parte del colosso di Cupertino.

Questa disputa legale aumenterà le piaghe che l'azienda di Tim Cook sta affrontando nella nostra regione. Di fatto, l'Unione Europea ha cercato di contenere il potere di questi giganti della tecnologia come Apple, dato che hanno aumentato esponenzialmente il loro potere negli anni.

Torniamo indietro al 2019: tre anni fa, Spotify aveva già accusato la mela di manipolare le regole dell'App Store che “limitano di proposito la scelta e soffocano l'innovazione a spese dell'esperienza dell'utente“.

La compagnia ha anche parlato della famigerata tassa del 30% che la compagnia addebita a tutte le aziende di terze parti sull'App Store. Inoltre, si è lamentata del fatto che a causa dei canoni da pagare non può competer con Apple Music su un piano equo di abbonamento.

Ora si apprende da una fonte vicina alla situazione che la Commissione europea vuole intentare un'altra causa contro Tim Cook per una “comunicazione supplementare degli addebiti”. Non sappiamo come si potrebbe evolvere questa situazione: restate connessi con noi per essere informati in merito.