Spotify: l'utilizzo in auto sarà ancora più rapido ed intuitivo

Spotify, giorno dopo giorno, conferma di essere l'applicazione più popolare tra gli amanti della buona musica che non intendono rinunciare al giusto sottofondo neppure mentre sono alla guida del loro veicolo.

Sulla base di quanto segnalato da iMore, gli utenti accoglieranno presto una bella rifrescata dell'interfaccia nella “modalità auto”: l'obiettivo è rendere la fruizione di Spotify ancora più sicura per i conducenti.

Spotify a lavoro su una nuova user interface per la “modalità auto”

Il gradito restyling giunge dopo l'abbandono di Car View da parte di Spotify che, in sostanza, svolgeva un compito del tutto simile. L'aggiornamento dell'interfaccia non è ancora ufficiale ma il nuovo look è stato mostrato in anteprima da 9to5Google. Di seguito pubblichiamo alcuni screenshot che vi aiuteranno ad avere un'idea più chiara su quelli che saranno i cambiamenti messi in atto:

Molto probabilmente si andrà incontro ad un periodo di test: alcuni utenti, con smartphone Android e iOS, potrebbero aver già ricevuto l'update di Spotify. Subito saltano all'occhio le maggiori dimensioni dei pulsanti, che risultano ora più facili da individuare mentre si è impegnati alla guida.

Nel complesso, l'interfaccia della nota applicazione di streaming musicale è ora più intuitiva e pulita. Nonostante la sua “essenzialità”, è possibile rintracciare più funzioni rispetto a quante ce ne fossero con Car View che, ad onor del vero, dava l'impressione di essere fin troppo semplice in alcuni ambiti.

Spotify sta ora chiedendo ad una percentuale d'iscritti di “testare su strada” le nuove schermate quando collegano i loro smartphone all'auto. Una delle migliori funzionalità offerte con l'ultima Car Mode è la più facile navigazione in fase di ricerca dei brani musicali da riprodurre, assente sulla “vecchia” Car View.

Non manca davvero nulla: home page, panoramica dettagliata della libreria ed un pulsante di controllo vocale a cui ricorrere per dare “comandi a voce” continuando a tenere le mani ben salde sul volante. Naturalmente Spotify continua a fornire gli immancabili controlli multimediali, come il tasto di riproduzione/pausa.