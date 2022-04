Apple potrebbe realizzare un controller di gioco proprietario

Stando a quanto si osserva dagli ultimi brevetti di casa Apple, scopriamo che l'azienda di Cupertino potrebbe presto rilasciare un controller da gioco proprietario. Ma cosa sappiamo di questo prodotto?

Sappiamo che la mela ha deciso di investire nel gaming e nei contenuti videoludici da diverso tempo. Abbiamo infatti, titoli a tripla AAA sull'App Store e vediamo un Apple Arcade sempre più frizzante, anche se un po' contenuto dal punto di vista dei prodotti premium. Ora però, sembra che la compagnia voglia spingersi oltre, cercando di esplorare il mondo dei joypad per device iOS/macOS.

Cosa sappiamo del controller di Apple?

Da ciò che è emerso, scopriamo che i patent relativi ai controller sono stati concessi ad Apple dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e dall'Ufficio europeo, almeno secondo quanto afferma il portale PatentlyApple . Scopriamo che ad oggi, si parla solo di prove, test ed esperimenti, ma le foto correlate mostrano una prima bozza di controller. I due documenti sono divenuti ufficiali il 31 marzo e il 10 aprile.

Possiamo notare che la compagnia sta lavorando ad un prodotto simile ai Joy-Con della Nintendo Switch. Si può osservare che due parti laterali si attaccano e staccano dal resto del device. Dovrebbe essre in grado di funzionare con tutti i dispositivi mobili della mela, iPhone e iPad compresi.

Il secondo brevetto suggerisce invece una cover per iPhone dotata di display di piccole dimensioni, pulsanti e tastiera touch. Infine, il terzo prevede la presenza di un joystick canonico. Curiosamente, queste periferiche, che sarebbero tutte compatibili mediante Bluetooth, dovrebbero permettere agli utenti di rispondere alle telefonate durante il gioco.

Giusto per fare un ripasso, abbiamo appreso diverse volte che l'azienda di Tim Cook stava lavorando ad un controller di gioco. Torniamo indietro nel tempo e fermiamoci al 2020. Il tipster @L0vetodream aveva affermato che Apple stava lavorando ad un controller, ma non ha mai aggiunto altro. Avrebbe senso se pensato in combutta con i titoli dell'App Store e di Apple Arcade.

A voi piacerebbe?