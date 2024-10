Apple conferma il lancio di iOS 18.1 per la prossima settimana

Quest’oggi Apple ha confermato la distribuzione di iOS 18.1 per la prossima settimana. Una data esatta per il rilascio del nuovo aggiornamento ancora non c’è, ma è plausibile che sia lunedì 28 ottobre, come anticipato da Bloomberg nei giorni scorsi.

Tra i primi a dare la notizia Oltreoceano i colleghi di 9to5Mac, che hanno dato conto anche dell’arrivo di un significativo aggiornamento firmware per gli auricolari AirPods Pro 2, in concomitanza proprio con la nuova versione di iOS. Quest’ultimo update è stato annunciato dalle redazioni di The Verge e il Wall Street Journal.

iOS 18.1 arriva nella settimana del 28 ottobre

L’aggiornamento a 18.1 è tra i più attesi quest’anno perché include le prime funzioni di Apple Intelligence, il nuovo assistente AI dell’azienda di Cupertino. Una delle novità più interessanti sono gli Strumenti di scrittura, capaci di offrire correzioni automatiche, riscritture dei testi e sintesi di lunghi approfondimenti.

Con la nuova versione di iOS 18 si potrà interagire con Siri non più soltanto con la voce ma anche attraverso un semplice testo. Siri che, con l’arrivo di Apple Intelligence, diventa un assistente virtuale con una capacità di comprensione maggiore, a tutto vantaggio di conversazioni più fluide e continue.

Novità importanti anche per l’app Foto. Il nuovo iOS introdurrà infatti le funzioni Clean Up e Memory Movie: la prima consente di eliminare elementi indesiderati tramite l’AI, invece Memory Movie crea spettacolari slideshow sulla base di descrizioni testuali.

Restando nell’ambito del nuovo Apple Intelligence, si annovera anche la possibilità di registrare, riassumere e trascrivere le chiamate telefoniche, nonché di sfruttare le risposte rapidi intelligenti in app chiave quali Mail e Messaggi.

Qui in Italia comunque si dovrà aspettare ancora un po’ per provare la prima serie di funzioni di Apple Intelligence, a causa delle restrizioni del Digital Markets Act dell’Unione europea. Per il momento, quindi, ci si dovrà accontentare di iOS 18.1 senza il nuovo assistente AI di Apple, aspettando che la situazione si sblocchi il prossimo anno.