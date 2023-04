Apple: con iOS 17 arriveranno i widget interattivi

Sembra che Apple stia prendendo in considerazione l’idea di creare widget interattivi per iPhone con iOS 17. A dirlo, una fonte anonima che ha condiviso tutte le informazioni sul web. Sembra avere un buon track di leaks rivelatisi veritieri; in passato ha infatti anticipato molte features che abbiamo ritrovato nei melafonini commerciali, ma noi vi invitiamo sempre a prendere tutti i rumors con “un pizzico di sale”.

Abbiamo già ribadito quali potrebbero essere le novità di iOS 17 (lo abbiamo fatto in questo articolo) ma adesso aggiungiamo che ci sarà un nuovo Control Center (centro di controllo) ma non solo. Potremo vedere i primi widget interattivi per la schermata Home e per la lockscreen, ma non abbiamo modo di capire come potrebbero risultare.

iOS 17: Apple ha intenzione di stravolgere la UI

La fonte ha comunicato, in un tweet emerso poche ore fa, che “I widget attivi sono in fase di test, ma non confermati in alcun modo”. Non sappiamo se e quando arriveranno e come funzioneranno ma potrebbero avere dei pulsanti one-tap, altri contenuti dinamici che cambiano e variano, ma per ora è tutto quello che sappiamo.

Giusto per fare un po’ di “remind me”, ricordiamo che i widget sono arrivati dapprima nella schermata Home con iOS 14 e all’epoca avevano poche funzionalità (molto limitate, aggiungiamo noi). Adesso offrono informazioni di lettura ma non sono interattivi e non hanno switch e pulsanti all’interno (forse per preservare la batteria?). Staremo a vedere; intanto vi segnaliamo che iOS 17 verrà svelato, probabilmente, nel corso della prossima WWDC 2023 che si terrà il 5 giugno (in realtà durerà un po’ di giorni). Durante il primo giorno vedremo anche il nuovo sistema operativo per Mac, per Apple Watch e non solo.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo iPhone 14 Pro, il top di gamma del momento, che costa 1199,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.