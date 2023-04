iOS 17: svelate le nuove funzionalità, sarà INCREDIBILE

In queste ore sono emersi i primi dettagli relativi al presunto nuovo aggiornamento per iPhone. Sembra infatti che iOS 17, stando a quanto afferma una fonte online, sarà un update veramente ricco di novità, a tratti rivoluzionario, per così dire. Se avete un iPhone, preparatevi. Fra qualche mese potreste trovarvi di fronte al firmware più incredibile per melafonini.

Mancano poco meno di due mesi al debutto ufficiale di iOS 17; come sempre, il software verrà annunciato durante la WWDC 2023, la conferenza dedicata agli sviluppatori. Ricordiamo però che sarà disponibile per tutti non prima di settembre, contestualmente al lancio della serie iPhone 15.

iOS: tutte le novità in arrivo

Oggi, grazie all’insider “analyst941” su Twitter, scopriamo nuovi interessanti dettagli. È un leakster alquanto affidabile, poiché in passato ha già svelato molti dettagli rilevanti sulla Dynamic Island di iPhone 14 Pro. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere qualsiasi rumor sempre con “un pizzico di sale”.

Partiamo dal principio. iOS 17 sarà compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 16. Saranno esclusi però gli iPad con chipset A9 e A10 Fusion. Nello specifico, si legge che l’update del software comporterà:

“Prestazioni, efficienza, stabilità e supporto a lungo termine per i dispositivi meno recenti sono le caratteristiche principali di questo aggiornamento”.

Ecco le caratteristiche in arrivo:

Nuovi settaggi per l’AOD di iPhone 14 Pro/Pro Max;

Nuovi filtri e parametri per le modalità Focus;

Nuove impostazioni per la gestione delle notifiche;

Inedite opzioni avanzate per l’accessibilità;

Miglioramenti vari all’app Car Key e implementazioni correlate nell’app Wallet;

Nuove modifiche alla UI dell’app Salute;

Le modalità Ricerca e Spotlight subiranno un restyling;

La Dynamic Island riceverà tante nuove funzionalità;

Cambierà l’applicazione della fotocamera.

Al momento questo è tutto; vi invitiamo a restare connessi e ad attendere nuovi ulteriori sviluppi. Ve li comunicheremo non appena emergeranno in rete. Intanto, se volete acquistare oggi un iPhone compatibile con iOS 17, vi consigliamo il recentissimo iPhone 14 da 128 GB a soli 899,00€ su Amazon.

