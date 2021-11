Avete una smart TV LG? Buone notizie, arriva Apple Music

L'app Apple Music arriva sulle smart TV LG, finalmente. Se ricordate, poco più di un anno fa, l'app di musica in streaming del colosso di Cupertino ha fatto il suo debutto sulle televisioni intelligenti di casa Samsung.

Apple Music su smart TV LG: dopo un anno, ci siamo

Sembra che il periodo di esclusività sia scaduto poiché oggi l'app Apple Music è disponibile anche sullo store di app delle smart TV del colosso sudcoreano LG.

Ciò significa che gli abbonati ad Apple Music (9,99€/mese) possono ora riprodurre in streaming la loro intera libreria musicale, playlist, stazioni radio e molto altro ancora, direttamente dalle loro smart TV LG (compatibili), senza la necessità di avere una Apple TV o un'altra console aggiuntiva.

L'interfaccia e l'esperienza utente generale sono simili a ciò che i proprietari di Apple TV ottengono su tvOS, con un elegante schema di navigazione della barra delle schede.

L'esperienza completa del software sembra essere supportata per quanto riguarda l'ampiezza dei contenuti, incluso l'accesso completo alla libreria, playlist editoriali e algoritmiche e perfino video musicali. L'app LG supporta anche i testi in tempo reale di Apple Music, così potete seguire l'esperienza completa nella schermata Now Playing.

Non è chiaro se questa applicazione supporterà i formati audio più avanzati, come Dolby Atmos o Lossless. Queste funzionalità generalmente richiedono molta potenza di elaborazione, oltre le capacità dei processori per smart TV. Se desiderate avere queste funzionalità sulla televisione, dovresti utilizzare un box Apple collegato per godere di un'esperienza musicale con la massima qualità possibile.

Al momento non si conosce nemmeno l'esatta compatibilità dei modeli di TV LG. Il modo più semplice per scoprirlo è accedere all'app store sulla vostra televisione e cercare il software di Apple.