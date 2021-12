Apple Car: sarà questo il suo design? (FOTO)

Ecco come sarà l'Apple Car, la prima auto intelligente ed elettrica del costruttore americano, secondo dei brevetti recentemente trapelati. A voi piacerebbe?

Apple Car si mostra in nuovi render online

Il fatto che Apple stia lavorando su un'auto elettrica a guida autonoma non è un segreto per nessuno che segua l'industria tech o automotive. Per anni, si diceva che la mela stesse lavorando su un'auto elettrica autonoma, ma non si sa ancora molto del progetto, che secondo quanto riferito ha il nome in codice “Progetto Titan“.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda ha compiuto progressi sostanziali con l'auto e ha suggerito che potrebbe utilizzare un processore interno per gestire i computer relativi alla sua prossima auto autonoma. Ora, la società di leasing di veicoli con sede nel Regno Unito Vanarama ha creato un concept 3D della Apple Car, prendendo ispirazione da altri prodotti della compagnia e da brevetti reali depositati dal colosso di Cupertino.

Vanarama ci dà uno sguardo a come potrebbe apparire l'Apple Car dall'esterno. Il modello SUV coupé emerso in rete si basa sui brevetti reali depositati dalla società. I rendering di Vanarama prendono in prestito diverse caratteristiche dai diversi brevetti emersi in rete, tra cui il design senza montanti, le porte delle carrozze con finestre scavate e i sedili che possono essere ruotati per trasformarsi in una configurazione del soggiorno. E anche se questo potrebbe non essere il design finale, possiamo aspettarci che sia simile.

Dall'esterno, l'Apple Car assomiglierà molto al CyberTruck di Tesla (anche se non così angolare), facendolo sembrare futuristico ma “normale”. I rendering mostrano un design senza montanti (brevetto US10309132B1) e parabrezza, finestrini e tetto apribile oscurati. Poi ci sono porte adattive (brevetto US10384519B1) con finestre scavate che forniscono spazio aggiuntivo. La maniglia della portiera dell'auto ricorda i pulsanti laterali dell'iPhone e l'auto ha una finitura bianca smerigliata come quella dell'iPhone 4.

Anche il cruscotto è stato reinventato; potrebbe essere un display senza soluzione di continuità (brevetto US20200214148A) che si estende lungo i bordi. Inoltre, dovrebbe essere presente Siri all'interno dell'auto (brevetto JP2020173835A) integrato nel volante. L'assistente virtuale della società permetterebbe al guidatore di controllare gli interni dell'auto usando i comandi vocali.