Lo sviluppo di Apple Car rallenta sempre più

Secondo il portale americano di Bloomberg, sembra che Apple stia perdendo sempre più ingegneri dal suo team di progetto relativo alla prima automobile elettrica intelligente; lo sviluppo della Apple Car vede nuovi rallentamenti.

Apple Car: perché tutti lasciano il progetto?

La Apple Car è ancora lontana dall'essere annunciata, ma sul web continuano a circolare voci a riguardo. Questa volta, Bloomberg riferisce che il colosso di Cupertino ha perso altri tre ingegneri dal suo progetto automobilistico, che di recente hanno lasciato l'azienda per unirsi a nuove startup.

Uno degli ingegneri che ha lasciato il team di Apple Car è Eric Rogers, che ha lavorato come capo dell'ingegneria per il sistema radar dell'auto. Rogers si è recentemente unito alla startup di taxi volanti Joby Aviation Inc. Anche Alex Clarabut, un altro ingegnere che ha lavorato alle batterie della prima famigerata automobile della mela, ha lasciato Apple per lavorare per Joby Aviation Inc.

Oltre a Rogers e Clarabut, anche Stephen Spiteri, un altro ingegnere che in precedenza ha lavorato al progetto, si è unito alla stessa startup di taxi volanti. Bloomberg sottolinea che, nonostante gli sforzi dell'azienda per costruire la propria auto autonoma, le sfide del progetto hanno tormentato gli ingegneri dell'azienda.

L'esodo mostra le sfide che Apple deve affrontare per espandersi in un nuovo settore. Un'auto a guida autonoma potrebbe rappresentare una nuova enorme opportunità di vendita per il gigante della tecnologia – una delle sue famose “prossime grandi cose” – ma perfezionare tale tecnologia ha tormentato gli ingegneri per anni. E il progetto di sette anni è stato segnato da frequenti turni di lavoro e cambiamenti di strategia, insieme a rivali che bracconano il suo talento.

Questa non è la prima volta che più dipendenti che lavorano al progetto Apple Car lasciano l'azienda. A giugno, il team ha perso diversi top manager, anche se secondo quanto riferito l'azienda sta “reclutando attivamente” nuove persone. Più di recente, Michael Schwekutsch, che ha lasciato Tesla per entrare in Apple nel 2019, ha lasciato l'azienda per lavorare per Archer.

Chiamata internamente “Project Titan“, l'auto elettrica di Tim Cook dovrebbe avere un sistema di guida completamente autonomo, ma i dettagli specifici sull'auto, come il suo design, rimangono ancora oggi sconosciuti.