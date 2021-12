Apple blocca il downgrade da iOS 15.2

Apple ha appena dichiarato di aver smesso di firmare iOS 15.1.1, bloccando di fatto, il downgrade da iOS 15.2. Brutte notizie se stavate pianificando di tornare alla release precedente del firmware per terminali della mela.

Non si torna indietro da iOS 15.2

Dopo il rilascio di iOS 15.2 a tutti gli utenti la scorsa settimana, oggi l'OEM di Cupertino ha smesso di firmare iOS 15.1.1 per i modelli di iPhone 13 e la versione 15.1 per i modelli di iPhone più vecchi. Ciò significa che le persone che hanno aggiornato i propri dispositivi all'ultima iterazione del firmware, non possono più eseguire il downgrade al software v15.1.1 o alla 15.1.

Se ricordate, a novembre, la compagnia aveva smesso di firmare iOS 15.1 per i modelli di iPhone 13 poiché quei dispositivi avevano ricevuto l'aggiornamento di iOS 15.1.1 volto a correggere un bug specifico che interessava i terminali di quest'anno. Ora con la nuova release disponibile, 15.1 e 15.1.1 non sono più firmati per nessun modello di device.

Il software 15.1 è stato rilasciato a tutti gli utenti alla fine di ottobre con alcune nuove funzionalità, tra cui la possibilità di inserire il certificato di vaccinazione COVID-19 nell'app Wallet, SharePlay su FaceTime, ProRes per i possessori di iPhone 13 Pro e altro. L'aggiornamento ha anche offerto un'opzione per disabilitare manualmente la modalità Macro sul 13 Pro e sul 13 Pro Max.

Il ripristino delle versioni precedenti del firmware viene spesso utilizzato da coloro che effettuano il jailbreak dei propri iPhone. Il ripristino di un iPhone o iPad ad una versione precedente di iOS può talvolta essere utile per gli utenti che riscontrano bug significativi dopo l'aggiornamento all'ultima versione del software.

Se avete riscontrato problemi gravi con iOS 15.2, sfortunatamente dovrete attendere un update futuro anziché eseguire il downgrade ad una variante precedente.