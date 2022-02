Apple: aspettatevi TANTISSIMI nuovi Mac nel 2022

Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, Apple lancerà diversi nuovi computer Mac a marzo, ma ci saranno altri modelli in arrivo anche a maggio/giugno.

Si prevede che la transizione di Apple Silicon acquisirà ancora più slancio quest'anno con il debutto di una serie di nuovi modelli Mac. In un nuovo rapporto per Bloomberg, Mark Gurman suggerisce cosa aspettarsi nel 2022. Secondo il giornalista, potremmo vedere circa sette nuovi Mac con tecnologia Apple Silicon.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Gurman spiega che questi nuovi Mac saranno alimentati dai seguenti processori:

Un nuovo chip M2;

I chip M1 Pro e M1 Max dell'anno scorso;

Una versione super pompata dell'M1 Max;

Ma come saranno distribuiti questi processori sulla linea Mac? Gurman scrive che si aspetta almeno sette nuovi Mac con Apple Silicon all'interno nel 2022:

È probabile che il prossimo round di annunci avvenga a marzo, quando Apple dovrebbe tenere il suo primo evento dell'anno. Basandosi sul fatto che il MacBook Pro e il Mac mini entry-level sono “due dei più vecchi Apple Silicon Mac della gamma oggi“, Gurman suggerisce che questi modelli saranno i primi ad essere aggiornati.

Ciò implica che possiamo aspettarci un nuovo mini e un nuovo Pro entry-level al keynote dell'8 marzo. Da lì, Gurman afferma che gli è stato detto che Apple si sta “preparando per un altro round di versioni di Mac intorno a maggio o giugno“.

Apple vorrà raccogliere il supporto degli sviluppatori per i chip Mac Pro super potenti, quindi suppongo che la società voglia far debuttare quella macchina già all'evento WWDC di giugno e spedirla in autunno. Un MacBook Air rinnovato sarebbe un ottimo venditore per le vacanze, quindi ha senso rilasciarlo in quel periodo dell'anno, anche se Apple aveva originariamente pianificato di lanciarlo alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.