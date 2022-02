Mac Mini 2022: tutto quello che sappiamo

Apple sta lavorando a una versione aggiornata del Mac Mini di fascia alta, destinata a sostituire la versione Intel del ‌prodotto che la società vende ancora oggi sul catalogo. L'OEM di Cupertino ha sostituito il ‌Mac mini‌ entry-level con una versione M1 nel 2020 e ora l'azienda è pronta per completare la transizione del SoC Silicon per l'intera gamma.

Mac Mini 2022: facciamo il punto su cosa vogliamo vedere

La mela ha intenzione di rivedere il design del ‌Mac Mini, ma non sappiamo ancora come sarà. Il leaker Jon Prosser, che ha una storia alquanto contrastante quando si tratta di prevedere i piani della compagnia di Cupertino, ha fornito dei dettagli sull'estetica del prodotto.

Dice che il nuovo ‌desktop avrà una parte superiore in plexiglass che si posizionerà sopra l'involucro in alluminio e che le dimensioni complessive potrebbero essere inferiori rispetto a quelle del modello attuale.

Il computer potrebbe presentare un design bicolor invece di un unico colore e potrebbe potenzialmente essere disponibile in colori diversi dal grigio siderale all'argento, proprio come l'iMac da 24 pollici. Le opzioni di colore non sono state ancora confermate, quindi prendete questo con “un pizzico di sale”.

Si dice che il nuovo ‌Mac mini‌ sia dotato di quattro porte Thunderbolt, due porte USB-A, una porta Ethernet e una porta HDMI, insieme allo stesso cavo di ricarica magnetico utilizzato per ‌iMac‌ da 24 pollici.

Sotto la scocca vedremo i chip M1 Pro e M1 Max introdotti per la prima volta nei MacBook Pro del 2021. Il ‌modello di fascia bassa continuerà a utilizzare l' M1‌ per il momento, mentre le varianti più costose di fascia alta saranno disponibili con ‌M1 Max‌ e ‌M1 Pro‌.

Il chip ‌M1 Pro‌ supporta fino a 32 GB di RAM e l'‌M1 Max‌ supporta fino a 64 GB, quindi il nuovo ‌Mac Mini potrebbe disporre del supporto per un massimo di 64 GB di RAM.

Sappiamo che un nuovo ‌computer arriverà ad un certo punto nel 2022 e sembra che potremmo vederlo già durante il keynote di marzo. Speriamo bene.