Apple iMac Pro da 27": tutto quello che sappiamo

Apple prevede di sostituire il suo iMac da 27 pollici con un nuovo modello dotato del proprio processore e si chiamerà, molto probabilmente, iMac Pro. Facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo finora sul prodotto.

iMac Pro da 27″: facciamo il punto

Dopo che Apple ha annunciato nel 2021 il nuovo iMac da 24 pollici con un design nuovo di zecca, le persone si aspettano che l'azienda faccia lo stesso con il modello sostitutivo dell'iMac da 27 pollici.

Se l'azienda seguirà la sua nuova filosofia, questo nuovo AiO sarà probabilmente simile al modello da 24″, ma con colori sobri, come Silver e Space Grey.

Secondo un rapporto DSCC, la mela dovrebbe lanciare un computer desktop da 27 pollici con display miniLED e tecnologia ProMotion durante la primavera del 2022, lo stesso periodo in cui la società dovrebbe finalmente rilasciare la funzione Universal Control.

L'OEM di Cupertino utilizzerà probabilmente i chip M1 Pro e M1 Max con questo nuovo device. Ecco perchè l'azienda sarà in grado di offrire fino a 64 GB di RAM e fino a 8 TB di SSD. Apple probabilmente aggiungerà una porta Ethernet da 10 GB e introdurrà almeno le stesse porte viste sul nuovo MacBook Pro: HDMI, slot SD, Lightning e USB-C.

DSCC afferma che il prossimo iMac da 27 pollici sarà annunciato in primavera. Mark Gurman crede lo stesso, poiché ha recentemente affermato che Apple terrà un evento l'8 marzo. Non solo, ma ha anche parlato in una precedente newsletter di ciò che si aspetta dall'azienda in questa prima metà dell'anno:

“Immagino che Apple voglia portare il chip M1 Pro su un altro Mac nella prima metà di quest'anno. Ciò potrebbe significare un Mac mini o un iMac di fascia alta“, scrive.

Quanto costerà?

Considerando il valore più elevato in quanto sarà dotato di un display miniLED e di SoC M1 Pro/Max, è lecito ritenere che questo prossimo computer partirà, almeno, da 2.000€, se non di più. Voi cosa ne pensate?