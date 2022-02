MacBook Pro 13 M2: tutto quello che sappiamo

Apple aggiorna regolarmente i modelli MacBook Pro e nel 2022 potremmo potenzialmente vedere nuove versioni del laptop da 13 pollici e delle versioni di fascia alta da 14 pollici e 16 pollici. Le voci suggeriscono che un nuovo modello da 13 pollici potrebbe arrivare già in primavera, mentre non abbiamo sentito parlare molto di un upgrade dei modelli più grandi dato che sono appena stati lanciati nell'ottobre 2021.

MacBook Pro 13: facciamo il punto

Apple ha aggiornato l'ultima volta il MacBook Pro da 13 pollici entry-level a novembre 2020 quando ha debuttato con i primi Apple Silicon M1. È uscito insieme al MacBook Air e al Mac mini ‌M1‌ e tutte e tre le linee di prodotti devono essere aggiornate.

Design

Le voci suggeriscono che il portatile da 13 pollici non vedrà aggiornamenti di design, continuando a presentare lo stesso chassis con una Touch Bar, una funzionalità che è stata eliminata dalle macchine di fascia alta da 14 pollici e 16 pollici. Non tutte le voci hanno concordato sulla Touch Bar, tuttavia, poiché Mark Gurman di Bloomberg ha suggerito che Apple la rimuoverà. Dato il costo inferiore, non includerà un display mini-LED, né dovrebbe supportare frequenze di aggiornamento ProMotion a 120 Hz.

Chip M2

Dal lancio di ‌M1‌, la mela ha lavorato a un seguito, che presumibilmente sarà chiamato “‌M2‌“. Dovrebbe avere la stessa CPU a 8 core dell'‌M1‌, ma ci saranno miglioramenti di velocità ed efficienza in quanto potrebbe essere costruito su un nodo più piccolo.

MacBook Pro da 14 e 16 pollici

I modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono usciti a novembre 2021 e al momento non abbiamo sentito molto parlare di nuovi modelli. Apple presumibilmente non cambierà il design perché i modelli 2021 avevano già un nuovo look con display mini-LEDe chassis rinnovato. presumibilmente, vedremo M2 Pro e M2 Max.

Tempistiche di rilascio

Voci provenienti dalla catena di approvvigionamento Apple e da DigiTimes hanno fornito informazioni accurate sui modelli Pro che potremmo vedere al keynote di marzo.

Mark Gurman‌ di Bloomberg ha affermato che il colosso di Cupertino ha in lavorazione un nuovo MacBook Pro da 13 pollici, ma non ha fornito informazioni specifiche su una data di rilascio.

Noi speriamo di vedere un Air con un design tutto nuovo, più sottile, colorato, più leggero e con SoC M2 al suo intenro.