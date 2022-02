MacBook Air M2: tutto quello che sappiamo

Ecco le principali caratteristiche e modifiche previste per il prossimo MacBook Air in arrivo nei prossimi mesi. Facciamo il punto su tutte le indiscrezioni emerse finora sul web.

MacBook Air: cosa aspettarci?

Apple ha apportato alcune modifiche drastiche quando ha lanciato il nuovo MacBook Air nel 2018, ma a parte il processore e la tastiera, da allora non ci sono stati miglioramenti importanti. Adesso però, si dice che stia per arrivare una versione completamente rinnovata. Ecco tutto ciò che abbiamo sentito in merito. Prosser suggerisce che la mela eliminerà il suffisso “Air”.

MacBook Air 2022: design e colori

È stato segnalato per mesi che l'OEM di Cupertino sta lavorando a una riprogettazione più leggera e sottile per il MacBook Air. Più recentemente, il leaker seriale Jon Prosser ha riferito sul suo canale YouTube di Front Page Tech che il nuovo PC passerà a un design piatto piuttosto che al classico aspetto affusolato, ma manterrà la sua incredibile sottigliezza. Potrebbe anche avere tasti funzione a grandezza naturale come il MacBook Pro, il che renderebbe il trackpad leggermente più piccolo.

Apple realizzerà diversi colori per il MacBook Air, secondo Prosser, probabilmente abbinati a quelli del nuovo iMac, quindi verde, blu, giallo, arancione, rosa, viola e argento. Prosser riferisce inoltre che le cornici saranno più sottili e passeranno dal nero al bianco mentre la parte inferiore guadagnerà due strisce di gomma invece dei piedini circolari standard.

MacBook Air 2022: display

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Tim Cook ha preso in considerazione uno schermo da 15 pollici più grande per il MacBook Air, ma la società ha deciso di accantonare il suddetto per il momento. Tuttavia, anche se il nuovo Air rimane con lo schermo delle stesse dimensioni, potrebbe comunque ricevere un aggiornamento.

Dopo che il nuovo MacBook Pro è stato annunciato con una tacca sullo schermo, Macrumors ha scoperto un rumor che suggeriva che anche il modello Air avrebbe ricevuto un elemento design simile per la fotocamera frontale.

MacBook Air 2022: MagSafe e porte

Il nuovo MacBook Air, che potrebbe essere rilasciato entro la fine dell'anno o nell'evento primaverile, potrebbe segnare il ritorno del connettore MagSafe, secondo Gurman di Bloomberg.

MacBook Air 2022: processore e memoria

Potremmo anche vedere MacBook Air con un nuovo System on a Chip (SoC) che sostituisce l'M1. Il nuovo processore sarà più veloce ma, secondo quanto riferito, avrà ancora otto core CPU (quattro core ad alte prestazioni, quattro core ad efficienza) come l'M1. I core grafici potrebbero aumentare da sette o otto a nove o dieci. Sebbene inizialmente si presumesse che il chip sarebbe stato lo stesso chip M1 Pro visto sull'iterazione Pro, un rumor proveniente dall'utente di Twitter @dylandkt afferma che l'Air potrebbe utilizzare invece il chip M2 di prossima generazione. Ci aspettiamo che MacBook Air mantenga le stesse opzioni di memoria da 8 GB e 16 GB; questo perché sarà un prodotto rivolto alla fascia consumer.

Per quanto riguarda il prezzo, Apple potrebbe rilasciare questo nuovo MacBook Air con un prezzo più alto rispetto al modello attuale. Con un display mini-LED e un nuovo design colorato, è possibile che Apple lo presenti a $ 1.099 o $ 1.199 e che lascia in listino il vecchio M1 al costo di $ 999. Staremo a vedere.