Apple: app e giochi che hanno vinto gli App Store Award 2024

Se ancora non li hai scaricati non ti preoccupare, ora hai tutto il tempo per farlo. Infatti, Apple ha da poco annunciato i vincitori degli App Store Award 2024, celebrando così 17 tra app e giochi che si sono distinti durante l’anno per aver lasciato una significativa impronta nel panorama digitale.

Questi premi riconoscono prima di tutto l’eccellenza nell’innovazione. Inoltre, festeggiano il design. Infine, Celebrano l’impatto culturale delle applicazioni disponibili sull’App Store. Quindi, tutti gli utenti di Casa Cupertino possono dare un’occhiata a questi vincitori e scaricarli liberamente sui propri dispositivi. Tutto questo mentre Apple rilasciava gli aggiornamenti dei suoi sistemi operativi.

“Siamo felici di rendere omaggio a questo straordinario gruppo di developer che sfruttano la potenza dei dispositivi e della tecnologia Apple per offrire esperienze capaci di arricchire la vita degli utenti e di avere un impatto profondo sulle comunità”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple, annunciando le app e i giochi vincitori degli App Store Award 2024.

Apple: le app e i giochi vincitori degli App Store Award 2024

Vediamo le app e i giochi più innovativi del 2024 che Apple ha dichiarato vincitori degli App Store Award quest’anno.

App iPhone dell’anno Kino di Lux Optics Inc

Un’app che trasforma le foto in opere cinematografiche, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare il proprio lato artistico attraverso la fotografia mobile.

App iPad dell’anno Moises di Moises Systems Inc

Un’app per iPad che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare i musicisti a perfezionare le proprie creazioni, offrendo strumenti avanzati di editing audio.

App Mac dell’anno Adobe Lightroom di Adobe Inc

Un potente software di editing e organizzazione fotografica che offre strumenti avanzati per l’elaborazione non distruttiva delle immagini, sincronizzazione cloud e funzionalità AI.

App Apple Vision Pro dell’anno What If…? An Immersive Story di Marvel Studios, ILM Immersive, e Disney+

Un’esperienza Marvel per Apple Vision Pro che porta gli utenti in un universo di possibilità illimitate, sfruttando la tecnologia di spatial computing.

App Apple Watch dell’anno Lumy di Raja V

Un’applicazione innovativa per il tracciamento della luce solare e lunare.

App Apple TV dell’anno F1 TV di Formula One Digital Media Limited

L’app ufficiale di streaming della Formula 1 che offre accesso in diretta e on-demand alle gare, qualifiche, prove libere, contenuti esclusivi dietro le quinte e archivi storici per gli appassionati di motorsport.

Gioco iPhone dell’anno AFK Journey di Farlight Games

Un gioco di strategia per iPhone che combina azione e narrazione complessa, immergendo i giocatori in un mondo fantasy ricco di avventure.

Gioco iPad dell’anno Squad Busters

Un gioco multiplayer che mescola competizione e divertimento, creando un ambiente sociale e coinvolgente per i giocatori.

Gioco Mac dell’anno Thank Goodness You’re Here! di Panic Inc

Un gioco di improvvisazione e narrazione che sfida i giocatori a interpretare personaggi in situazioni assurde e inaspettate.

Gioco Apple Vision Pro dell’anno THRASHER: Arcade Odyssey di Puddle LLC

Un’esperienza arcade psichedelica e immersiva dove controlli un’anguilla spaziale attraverso paesaggi surreali, sfidando boss e ostacoli.

Gioco Apple Arcade dell’anno Balatro+ di Playstack Ltd

Un innovativo roguelike di poker che combina elementi di giochi di carte tradizionali con meccaniche di costruzione del mazzo, offrendo una sfida strategica unica e avvincente con infinite possibilità di gameplay.

Vincitori nella categoria Impatto culturale Oko di AYES BV

Un’applicazione innovativa che assiste le persone cieche o ipovedenti negli spostamenti urbani, migliorando l’accessibilità delle città. EF Hello di Signum International AG

Un’app di apprendimento linguistico potenziata dall’AI, che aiuta gli utenti a migliorare le proprie competenze comunicative in modo interattivo e personalizzato. DailyArt di Zuzanna Stanska

Un’app che offre quotidianamente opere d’arte con brevi storie, stimolando la curiosità intellettuale e il senso di meraviglia degli utenti attraverso secoli e movimenti artistici. NYT Games di The New York Times Company

Una collezione di giochi quotidiani semplici e divertenti del New York Times, ideali per iniziare la giornata e favorire il confronto tra generazioni di amici e familiari. The Wreck di The Pixel Hunt

Un’avventura narrativa interattiva con scene cinematografiche che esplora le lotte interiori della mente durante momenti di crisi. Do You Really Want to Know 2 di Gamtropy Co Ltd

Un’app educativa che affronta le sfumature della vita con l’HIV, fornendo risorse locali e materiali per facilitare le conversazioni con familiari e amici.



Concludiamo con la dichiarazione di Tim Cook in merito alle app e ai giochi vincitori degli App Store Award 2024 di Apple: “I notevoli risultati ottenuti dai vincitori di quest’anno dimostrano l’incredibile genialità che si può esprimere attraverso le app”.