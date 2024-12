Apple annuncia i vincitori degli App Store Awards 2024

Oggi Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Awards 2024, premiando 17 app e giochi che hanno permesso agli utenti di raggiungere nuovi traguardi, accendere la propria creatività e vivere momenti indimenticabili insieme agli amici e alla famiglia.

La migliore app dell’anno per iPhone è Kino, la nuova app di acquisizione video progettata dai creatori dell’applicazione fotografica Halide. Tra i giochi a trionfare è invece AFK Journey: prodotta da Farlight Games, consente ai suoi giocatori di entrare nell’immaginario mondo di Esperia nel ruolo del leggendario mago Merlino.

Apple ha inoltre voluto premiare alcune app per quello che è stato il loro impatto culturale e sociale. Tra queste Oko (AYES BV), che ha aiutato gli utenti ciechi o ipovedenti a muoversi nelle città in sicurezza, ed EF Hello (Signum International AG), che sfruttando l’intelligenza artificiale ha migliorato l’apprendimento delle lingue.

I vincitori degli App Store Awards 2024 di Apple

Ecco l’elenco completo delle migliori app e dei migliori giochi nell’ambito degli App Store Awards di quest’anno:

App

iPhone App of the Year : Kino (di Lux Optics Inc.)

: Kino (di Lux Optics Inc.) iPad App of the Year : Moises (di Moises Systems Inc.)

: Moises (di Moises Systems Inc.) Mac App of the Year : Adobe Lightroom (di Adobe Inc.)

: Adobe Lightroom (di Adobe Inc.) Apple Vision Pro App of the Year : What If…? An Immersive Story (di Disney)

: What If…? An Immersive Story (di Disney) Apple Watch App of the Year : Lumy (di Raja V.)

: Lumy (di Raja V.) Apple TV App of the Year: F1 TV (di Formula One Digital Media Limited)

Giochi

iPhone Game of the Year : AFK Journey (di Farlight Games)

: AFK Journey (di Farlight Games) iPad Game of the Year : Squad Busters (di Supercell)

: Squad Busters (di Supercell) Mac Game of the Year : Thank Goodness You’re Here (di Panic, Inc.)

: Thank Goodness You’re Here (di Panic, Inc.) Apple Vision Pro Game of the Year : Thrasher: Arcade Odyssey (di Puddle, LLC.)

: Thrasher: Arcade Odyssey (di Puddle, LLC.) Apple Arcade Game of the Year: Balatro (di Playstack Ltd.)

App vincitrici per l’impatto culturale e sociale

Oko (di AYES BV): permette ai ciechi e agli ipovedenti di spostarsi nelle città in sicurezza

(di Signum International AG): migliora l'apprendimento di una lingua straniera con l'intelligenza artificiale

(di Zuzanna Stanska): attraverso l'arte riesce ad accendere la curiosità intelletuale

(di The New York Times Company): favorisce l'unione di famiglie e amici tramite giochi alla portata di tutti e divertenti

(di The Pixel Hunt): descrive cosa accade dentro la mente durante una crisi con una narrazione interattiva

(di Gamtropy Co.): propone supporto educativo per chi deve convivere con l'HIV

Vi ricordate invece i vincitori degli App Store Awards dello scorso anno?